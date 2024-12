Clube das Pás celebra o Baile de Natal nesta sexta (20); confira valores

A- A+

O Clube das Pás celebra o Natal com uma programação especial para todos os seus sócios, diretores e beneméritos. A festa acontece nesta sexta-feira (20), e conta com muito romantismo a partir das 19h.



Para comandar o Baile de Natal, o evento conta com shows da Banda Camelô, além da Banda Expresso ao Passado, Walter Ventura e a tradicional Orquestra das Pás completam o line up. Na ocasião, dançarinos profissionais com ficha estarão à disposição do público para bailar.

"Agradecemos a parceria de sempre com os nossos sócios, diretores, beneméritos e frequentadores. Com muita luta e esforço, sempre fizemos o melhor para atendê-los. vocês são a razão de existir dessa casa é por isso que desejamos a todos um feliz natal um ano novo repleto de felicidades", afirmou Álvaro.

Os ingressos custam R$ 30 (meia-entrada para todos até as 01h) e estão disponíveis na bilheteria do Clube das Pás que fica em Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

Serviço

Local: Clube das Pás, na Rua Odorico Mendes, nº 263 - Campo Grande, Recife

Informações: (81) 3223-2390

