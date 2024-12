A- A+

INCLUSÃO Natal no Recife: Conorte promove viagem no Trenó Bus para pessoas com deficiência visual No ônibus temático, equipe fará audiodescrição da decoração de Natal da Cidade; saiba como participar

Para celebrar o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, o Conorte vai realizar uma ação especial com seu Trenó Bus, na próxima sexta-feira (20).

O veículo, decorado com iluminação de LED e adesivos temáticos, fará uma viagem gratuita para pessoas com deficiência visual.

Durante o passeio, uma equipe especializada fará a audiodescrição de todo o trajeto, destacando a decoração natalina do Recife.

A saída do ônibus será às 17h30, da sede do Instituto dos Cegos, no bairro das Graças, e o retorno está previsto para às 19h. Os interessados em participar deverão enviar uma mensagem no WhatsApp para o número (81) 9 9606-3464, manifestando o interesse na ação.

A Com Acessibilidade, responsável pelo roteiro de audiodescrição, participará do evento.

"Pensamos nessa ação porque é uma causa nobre e para que todas as pessoas possam aproveitar a energia do Natal. Vamos realizar uma rota passando pelos principais pontos da decoração da cidade, como a Avenida Agamenon Magalhães e o Recife Antigo. Nosso destino final é o Marco Zero e teremos uma parada para registros e confraternização dos participantes. Menores de 18 anos terão direito a um acompanhante", explica Diego Benevides, diretor de operações do Conorte.

Liliana Tavares, gestora da Com Acessibilidade, ressalta a importância da iniciativa.

"Imagine você viver em uma cidade e não acompanhar as mudanças que existem durante as datas festivas? Durante o passeio, nós vamos trabalhar com dois audiodescritores, uma consultora em audiodescrição e uma técnica de aparelho. Tudo para transmitir esse sentimento de encantamento do Natal".

A servidora pública Ana Cláudia Cabral, que tem deficiência visual, participou da ação pela primeira vez na última sexta-feira (13). "Fiquei arrepiada. Eu amo o Natal, amo as luzes, mas nem sempre tem alguém que descreva", esclarece.



Veja também

PRAIA DE COPACABANA ONG protesta contra morte de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro