solidariedade Natal: Banho Recife promove ceia para 500 pessoas em situação de rua nesta quarta (18) Evento acontece no Largo da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, a partir das 19h, com entrega de presentes para crianças

Em comemoração ao Natal, data em que é celebrado o nascimento de Jesus Cristo, o projeto social Banho Cidadania Recife vai promover uma ceia para 500 pessoas em situação de rua, nesta quarta (18).

O evento acontece no Largo da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, a partir das 19h. Além do jantar, também está prevista a chegada do Papai Noel para distribuir brinquedos e presentes para as crianças.

"Essa ação tem um impacto simultâneo: ela vai de quem está recebendo para quem está doando, e vice-versa. É um combustível para nós, que fazemos parte como voluntários do projeto, saber que pelos conseguimos proporcionar um dia de dignidade para essas pessoas muitas vezes esquecidas e que vivem à margem da sociedade", afirmou o voluntário do Banho Cidadania do Recife, Maurício Barbosa.

Na ceia, o projeto vai oferecer strogonoff de frango, batata palha, arroz, 30 litros de açaí, bolo, água mineral, refrigerante, suco e panetone para as pessoas em situação de rua.



Depois do jantar, o grupo vai seguir, em ônibus ornamentado com decoração natalina, pelas ruas do Recife para distribuir mais brinquedos. Além disso, o Banho Cidadania do Recife vai passar por hospitais para atender acompanhantes de pacientes que ficam do lado de fora. A mesma ação social vai acontecer na quinta-feira (19), para impactar ainda mais pessoas.

