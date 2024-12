A- A+

Fé Igreja Matriz do Espinheiro inova na confecção do presépio de Natal; veja imagens Igreja localizada na Zona Norte do Recife se inspirou nos projetos de Roma, na Itália

A Paróquia do Santíssimo Coração de Jesus Eucarístico, também conhecida como a Igreja Matriz do Espinheiro, localizada na Zona Norte do Recife, inovou na confecção do presépio de Natal deste ano. O “Presépio Napolitano” teve inspiração nas criações realizadas em Roma, na Itália.

A ideia surgiu com o Frei Rosenildo Alexandre, vigário da Igreja Matriz do Espinheiro. Em passagem pela cidade italiana, ele analisou que os presépios do local representavam outros cenários urbanos, além do espaço do nascimento de Jesus.

“Quando a gente vê os projetos por aqui, está presente Maria, José, os pastores, os animais e os reis magos. Em Roma, eu observei que há uma vida acontecendo. Isso muda a perspectiva”, iniciou Frei Rosenildo.

“A gente traz Jesus para uma cidade de fato. Quando a gente observa José puxando Maria, é a ideia de que, como diz na Bíblia, ‘ele procurou lugar nas hospedarias e não encontrou’. Conseguimos observar a ideia desse momento em que eles estão indo para uma gruta, onde nasceu o menino Jesus. Nosso presépio tem uma área da realidade dos ricos e dos pobres. Jesus nasce no meio do nada”, explicou o vigário.

Veja imagens do presépio da Igreja Matriz do Espinheiro:





De acordo com o Frei Rosenildo Alexandre, a ideia de confeccionar o presépio de forma diferente do comum surgiu em abril deste ano, mas o início foi apenas em julho. Após quase seis meses, a criação foi inaugurada no dia 1º de dezembro.

Mais de 30 pessoas participaram da confecção do presépio, sendo alguns desses ajudantes componentes da paróquia e outros que foram convidados. A restauradora Joseane e a paroquiana Onilda estiveram à frente da execução.

O nível de detalhes do presépio chama a atenção. Indivíduos, casas, animais, alimentos e construções foram construídos com muito capricho a partir de materiais como isopor, papelão, papel, massa de modelar e palitos de picolé e churrasco.

O objeto fica reservado na área lateral da Igreja Matriz do Espinheiro e pode ser visto em todos os momentos em que o templo religioso está aberto.

Reforço da solidariedade

O Frei Luís Nunes, pároco da Igreja Matriz do Espinheiro, relembrou que a ideia de confeccionar o presépio tem origem em São Francisco de Assis, que buscava explicar a história do nascimento de Jesus para as crianças e as pessoas mais simples.

"Estamos felizes por ter confeccionado esse presépio na Matriz do Espinheiro. Quando meditamos o presépio, nós lembramos dessa realidade que o Senhor Jesus vive na nossa história. Contemplamos no presépio trabalhadores, pessoas simples, pastores e comerciantes. Do mesmo jeito, nosso Senhor segue visitando nossa história. O presépio quer lembrar que Jesus está no nosso meio e caminhando conosco. Essa é a grande mensagem", destacou o pároco.

O pároco reforçou que é fundamental nesse período natalino o exercício da solidariedade. "A gente pode enxergar Cristo naquele que está nu, com fome, preso ou doente. Que nós possamos pensar nessa solidariedade e enxergar o Cristo encarnado em cada pessoa".



