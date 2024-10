CMNE realiza o IV Encontro da Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação, no Recife

A- A+

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) vai promover, através do Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE), a 4ª edição do Encontro da Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação (ERENEEI). Marcado para os próximos dias 9 e 10, às 7h45, o evento será realizado no Autidório do Edifício Alberto Theóphilo Braga, na Faculdade Senac, no Recife.

Com o tema "Focando o Saliente Nordestino: Sua história, importância geopolítica e os desafios para a Defesa", o IV ERENEEI vai contar com a participação de autoridades civis e militares, assim como convidados dos setores governamentais, indústria e comércio, e acadêmico.

O objetivo do encontro será colaborar com a disseminação da cultura de Defesa e Segurança na sociedade. Ademais, o 4º ERENEEI tem o intuito de estimular e desenvolver atividades de estutos estratégicos e inovação, promovendo a interação entre setores da "tríplice hélice": "Defesa e Segurança", "Indústria e Comércio", e "Academia".

O responsável por abrir o evento será o General do Exército, Maurílio Miranda Netto Ribeiro. O Comandante Militar do Nordeste vai dar ênfase a importância do setor de defesa para o Nordeste, que tem contribuído para o desenvolvimento nacional.

Em seguida, três painéis serão movimentados através de debates: “Acadêmico: História e Geopolítica”, “Setor Produtivo: Estruturas críticas e potencial industrial” e “Defesa: Guerra do Futuro e Desafios para a Defesa”.

Painel "Acadêmico: História e Geopolítica"

- Professor Carlos André Silva, da Universidade de Pernambuco (UPE), com a palestra "A ocupação do litoral Nordeste: Do descobrimento aos dias atuais";

- Professor Gilberto Freyre Neto, do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia (IPERID), com “O Saliente Nordestino: Farol Estratégico do Atlântico Sul”;

-Sr. Maurício Laranjeira, Secretário Executivo de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos do Estado de Pernambuco, com “Geopolítica da área NE: Aspectos físicos, econômicos e sociais”;

- Professor do - Instituto Meira Mattos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Dr Sandro Teixeira Mota, com “O desafio multidimensional de segurança e defesa do Saliente Nordestino e a Geopolítica do Atlântico Sul”.

Painel "Setor Produtivo: Estruturas críticas e potencial industrial"

- Professor Fernando Trigueiro, presidente da Associação Nordestina de Logística (ANELOG), com “Infraestruturas Logísticas do Nordeste”;



- Sr José Antonio Alvarez de Lucas Simón, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco e Presidente do COMDEFESA/FIEPE e o Dr Pierri Mattei, Coronel Aviador Veterano, com “Potencial Industrial do Nordeste na fabricação de produtos de emprego dual”;

- Dr João Henrique de Araújo Franklin Neto, Diretor-Presidente da ELETROBRAS/CHESF, com “Potencial Energético do NE e a necessidade de proteção como infraestrutura crítica”;

- Professor Eliézio Silva, Reitor da Faculdade SENAC/PE, com “SENAC - As tecnologias educacionais e a nova ordem mundial”.

Painel "Defesa: Guerra do Futuro e Desafios para a Defesa"

- Gen Div Fernando Bartolomeu Fernandes, Comandante da 7ª Divisão de Exército - 7ª DE, com “A guerra do futuro, o novo conceito operacional do Exército Brasileiro e suas necessidades tecnológicas”;

- Professor Antonio Henrique Lucena, da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), com “Novas tecnologias aplicadas ao combate moderno e suas implicações para pesquisa e inovação”;

- Gen Div Juraci Ferreira Galdino, Comandante do Instituto Militar de Engenharia(IME), com “Os projetos de Ciência e Tecnologia em desenvolvimento pelo Exército Brasileiro para atender as necessidades dos conflitos atuais e futuros e suas oportunidades de parcerias com os meios produtivo e acadêmico";

- V Alte Alexander Reis Leite, Comandante do 3º Distrito Naval - 3º DN, com “Atuação do Comando do 3º Distrito Naval para os efeitos do Poder Naval no Saliente Nordestino.”;

- Cel Eng Carlos Alberto Rebouças - 7ª SubChefia do Estado-Maior da Aeronáutica, finaliza com “Os projetos em desenvolvimento da Força Aérea Brasileira para atender a guerra do futuro e as necessidades de parcerias acadêmicas e do setor produtivo”.

