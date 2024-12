Colégio GGE entrega presente-espetáculo de Ariano Suassuna na Folha de Pernambuco

A- A+

Com o objetivo de preparar o futuro do mundo, o Colégio GGE tem quase 30 anos de história, inovando e sendo referência nas mais diversas áreas de aperfeiçoamento, proporcionando aos estudantes uma verdadeira imersão cultural e tecnológica.

Nesta terça-feira (10), o sócio-diretor da instituição, José Folhadela, e o curador cultural, João Suassuna, neto de Ariano Suassuna, visitaram a Folha de Pernambuco, no Bairro do Recife, centro da Capital pernambucana.

Os dois foram recebidos pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; pela diretora Administrativa, Mariana Costa; pela editora-chefe, Leusa Santos; pela gerente de mercado, Tânia Campos, pela gerente administrativa, Ivone Palácio; e pela coordenadora de Executivos Multimídia, Wilma Mota.

GGE entregou à direção da Folha de Pernambuco presente-espetáculo com obras de Ariano Suassuna | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Na oportunidade, Folhadela e Suassuna entregaram um presente-espetáculo à equipe gestora do jornal. Este é neto do escritor, filósofo, dramaturgo, professor e artista plástico Ariano Suassuna (1927-2014). A surpresa é rica em detalhes com obras que lembram, diretamente, o autor de "O Auto da Compadecida".

O GGE possui quase 7 mil estudantes e, para os próximos dias e anos, a gestão escolar prepara projetos inovadores de cultura permanente, valorizando e exaltando a raiz do povo nordestino. O presente-espetáculo está sendo entregue a formadores de opinião, membros de veículos de imprensa, entre outros setores da sociedade. A entrega é feita de forma sensorial, com um vídeo detalhando cada parte do presente e conectando à obra de Ariano.

Exercendo o papel de curador cultural da instituição de ensino, que tem quatro unidades em Pernambuco (Recife, Aldeia, Caruaru e Petrolina) e uma em Miramar, na Paraíba, João Suassuna teve a responsabilidade de elaborar e trazer à existência o presente-espetáculo construído a partir da essência da obra armorial de Ariano.

O produto levou três meses para ser confeccionado. A capa dele já traz uma frase emblemática de Ariano, que diz: “O sonho é o que leva a gente para a frente”. Ao abri-lo, é possível encontrar elementos que representam o Movimento Armorial.

“É um grande livro, e a gente tem chamado ele de tríade artística, porque as pessoas vão manuseando e mexendo com as sensações e sentidos. Tem um queijo produzido artesanalmente, em Taperoá [na Paraíba, cidade onde Ariano nasceu]. É um presente que vai, sobretudo, para os jovens. Em 2025, completam-se 70 anos, desde que essa obra [Auto da Compadecida] foi escrita, e nada melhor do que comemorar uma obra mais encenada da história do teatro brasileiro como o ‘Auto da Compadecida 2’. Vai ser um convite à leitura e às pessoas para assistirem no cinema. Para achar a tríade artística, é possível encontrar, embaixo, um cordel contando toda a história do GGE, de quase três décadas”, relembrou.

Na parte de trás do presente, outra frase emblemática de Ariano Suassuna destaca a contracapa, colorida na cor azul: “A arte para mim, é missão. Vocação é festa”. A primeira pessoa a ganhar a obra foi a esposa de Ariano, Zélia de Andrade Lima.

Para Folhadela, o presente-espetáculo tem um significado que vai além do valioso material em que foi feito. É um resgate histórico que promete se estender ainda mais para o público que estuda no colégio, deixando a promessa de que, em um futuro próximo, os discentes vão se aprofundar ainda mais no universo da arte.

“Nós estamos muito felizes. Não é só chegar e entregar o presente de final de ano do colégio. Tem todo um contexto. O GGE gosta de inovar. Nós temos aprovação em grandes universidades. Começamos com apenas 10 alunos, numa sala de 36m², e ali determinamos que iríamos ter essas grandes aprovações. Fomos e somos reconhecidos pela nossa aprovação. Hoje, temos um parque de esportes fortíssimo, escolinhas, um setor internacional que leva os alunos para universidades internacionais e muito mais. Hoje, o GGE é referência em tudo”, comentou ele.

