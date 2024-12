Moradora denuncia falta de coleta de lixo no bairro de Rio Doce, em Olinda

A- A+

Uma moradora do bairro da 3ª etapa do bairro de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), procurou a Folha de Pernambuco, nesta terça-feira (24), para denunciar a falta do recolhimento de lixo no município.

A ausência da coleta se repete há quase uma semana, segundo ela, que não será identificada.

Ainda de acordo com a aposentada de 61 anos, o serviço de coleta é feito de segunda a sábado, mas, desde a última quinta-feira (19), não é realizado.

Agora, os animais e catadores de materiais recicláveis estão espalhando o lixo, e a situação se complica ainda mais.

"O Natal deste ano vai ser um dos mais tristes. Está impossível de ficar em casa. Vou com minha mãe, uma senhora de 87 anos, para casa de parentes, no Recife, nesta noite. O clima natalino não combina com tanta sujeira", lamentou ela.

Próximo de onde a denunciante mora, estão instaladas a Vila Olímpica e a Delegacia de Polícia do bairro.

O que diz a Prefeitura de Olinda?

A assessoria de imprensa da gestão municipal foi procurada pela reportagem, tanto por e-mail quanto por aplicativo de mensagem.

O posicionamento foi recobrado, mas nenhuma resposta foi dada. O espaço segue aberto para a Prefeitura de Olinda se manifestar e apresentar uma resolução aos anseios dos munícipes.

Situação se repete em Paulista

Assim como em Olinda, os moradores da cidade vizinha, Paulista, também estão sem sossego pela suspensão da coleta de lixo.

A empresa I9 Paulista Gestão de Resíduos, que é responsável por esse tipo de trabalho, paralisou a atividade por falta de pagamento das parcelas do contato com a Prefeitura.

As prestações são referentes ao meses de agosto, setembro, outubro e novembro. A dívida, ainda segundo a I9, estaria na casa dos R$ 25 milhões.

