Colisão entre caminhões provoca derramamento de óleo na BR-101, em Goiana, e interdita pista

Uma colisão entre um caminhão-tanque e um outro veículo de carga provocou o derramamento de óleo e combustível no km 4 da BR-101, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, no sentido João Pessoa da via.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido ao acidente, que aconteceu por volta das 7h desta quarta-feira (27), o trânsito de veículos foi inicialmente interditado e, às 10h15, teve uma faixa liberada.

A corporação informou, ainda, que próximo ao local do sinistro, foi identificado um incêndio, mas, a princípio, sem relação com o combustível derramado na pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo no local. Foram enviadas duas viaturas, sendo uma de resgate e outra de combate a incêndio.



A equipe realizou o isolamento da área e o resfriamento com espuma do caminhão que transportava óleo diesel, prevenindo riscos adicionais de incêndio.

O motorista do caminhão-tanque não ficou ferido, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Já o condutor de 33 anos do outro caminhão envolvido no acidente, que não apresentava lesões aparentes, foi encaminhado pelos Bombeiros ao Hospital Belarmino Correia, em Goiana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve na área.

"Os outros veículos estão seguindo por um desvio na rodovia", afirmou a PRF.

