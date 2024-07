A- A+

SANTA MARIA DA BOA VISTA Colisão entre carros mata três irmãs e deixa seis feridos após motorista tentar desviar de boi Acidente aconteceu na noite de domingo, na BR-428, no Sertão de Pernambuco

Uma grave colisão frontal entre um Toyota Etios e um Chrysler matou três irmãs, que estavam no primeiro carro, no começo da noite de domingo (28).

O acidente aconteceu no quilômetro 80 da BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do Chrysler tentou desviar de um boi que estava ferido na pista e, na sequência, acabou colidindo de frente com o Etios.

No Etios, havia o motorista e cinco passageiros, incluindo as três irmãs, de 39, 44 e 54 anos, que morreram no local.

O motorista, de 61 anos, e duas crianças, de 3 e 11 anos, que estavam no Etios, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Traumas de Petrolina, também no Sertão do Estado.

No outro veículo, o Chrysler, havia dois homens e uma mulher. O motorista de 23 anos e dois passageiros, de idades não informadas, também ficaram feridos e foram levados ao Hospital de Traumas.

Segundo a PRF, o motorista do Chrysler fez teste do bafômetro e o resultado foi "normal" para o consumo de bebida alcoólica.

A Polícia Civil vai investigar o caso. Instituto de Criminalística (IC), Instituto de Medicina Legal (IML), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros também estiveram no local.

Outro grave acidente com familiares

Além desse acidente, outra ocorrência grave com familiares foi registrada pela PRF nas estradas federais de Pernambuco. Em Ribeirão, na Mata Sul, no sábado (27), mãe e filha morreram após o veículo em que estavam capotar na BR-101.

Adolescentes de 11 e 13 anos, filhos da passageira e netos da motorista, que também ocupavam o carro, não ficaram feridos.

