Colônia de férias gratuita no Recife: prefeitura oferece programação na comunidade do Pilar

Para celebrar o período de férias escolares, as crianças da comunidade do Pilar, no Centro do Recife, terão acesso a atividades gratuitas com uma programação de colônia de férias organizada pela Prefeitura da Cidade, nos dias 28 e 30 de janeiro, das 14h às 17h, em frente à escola Nossa Senhora do Pilar.

A iniciativa, realizada pelas secretarias de Esportes, Executiva da Primeira Infância e Gabinete do Centro, oferece atividades esportivas, lúdicas e artísticas voltadas à diversão e integração das crianças.

As ações serão coordenadas por três educadores e incluem jogos populares, vôlei, basquete, futebol e queimado, além de apresentações infantis e oficinas interativas. O Instituto Casa das Asas também participa da programação, contribuindo para a promoção de inclusão e cidadania.

"O Gabinete do Centro do Recife tem feito, de forma recorrente, ações com os moradores do Pilar, como no Dia das Crianças e no Natal. Quando a Prefeitura traz a diversão para o território deles, se aproxima da população e cumpre seu papel social. Estamos felizes com isso”, afirmou Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro do Recife.

Nos dias 21 e 23 de janeiro, a colônia de férias já havia ocorrido no Pilar, com boa adesão das famílias.

“Trouxe meu filho, Anthony, de quatro anos e amamos todas as atividades. Espero poder trazer ele nos próximos dias, pois tem muita coisa legal, como brincadeiras, futebol, basquete e até um showzinho de mágica. Está sendo maravilhoso!", afirmou Niele, moradora do Pilar.

A vizinha Maria Rosângela também levou o filho Abner. “Ele se diverte muito, e fora os perrengues da vida, é muito legal sair de casa e ver nossos filhos brincando. Ele se anima demais", disse ela.

Serviço:

Colônia de Férias no Pilar

Data: 28 e 30 de janeiro de 2025

Local: Em frente à escola Nossa Senhora do Pilar

Horário: 14h às 17h

