Grande Recife Com falta de ônibus, passageiros optam por transporte por aplicativo, no TI Joana Bezerra Alguns trabalhadores têm que arcar com valor do carro ou moto de aplicativo

Numa manhã de transtornos, pela falta de alguns ônibus que atendem a Região Metropolitana do Recife, alguns passageiros que não conseguiram apanhar um transporte, no Terminal Integrado da Joana Bezerra, no centro do Recife, nesta quarta-feira (22).

Motoristas de ônibus de seis empresas paralisaram as atividades, por atraso no pagamento do salário, que deveria ter sido quitado na segunda (20). Nove garagens foram fechadas, das empresas Borborema, Metropolitana, Caxangá (duas), São Judas Tadeu, Pedrosa e Globo (três).

Com o transtorno, os passageiros têm três opções: esperar uma possível normalização do sistema, voltar para casa ou optar por um transporte de aplicativo.





Esta última tem sido a mais escolhida por quem vai ao TI Joana Bezerra, principalmente para ir rumo à Zona Sul da cidade.

A empregada doméstica Iraci Rodrigues, de 47 anos, foi pega de surpresa com a paralisação. Com a escassez de ônibus, ela teve que pegar um carro com destino a Boa Viagem.

“Faz mais de uma hora que eu espero e não chega ônibus. É complicado. Eu vou pegar um carro para ir ao trabalho. Está dando R$15. Moto dá em torno de R$7. Eu conversei com meu patrão e ele vai custear”, disse ela, que mora em Camaragibe.

A frustração da também empregada doméstica Severina Luziete, de 43 anos, também foi grande. Ela saiu de Moreno, no Grande Recife, para o TI Joana Bezerra, mas não sabe como vai ser a volta para casa.

“Eu cheguei e aguardei. Como não veio ônibus, tive que ir para outra alternativa e peguei uma van. Quando não falta metrô, falta ônibus. A gente é quem sofre. Estou esperando aqui para pegar uma moto. Tem os perigos, mas é o que dá para fazer. A volta, só Deus sabe como vai ser. A gente acaba se arriscando”, comentou.

O zelador predial Josenildo da Paes, de 59 anos, chegou ao terminal às 6h. Junto à esposa, ele trabalha em Boa Viagem. A melhor escolha foi também recorrer ao aplicativo de transportes.

“A gente conversou com o patrão e ele pediu para pegarmos um aplicativo para ir trabalhar. A gente não vai esperar mais. Não sabemos como vai ser à tarde, mas a gente vai esperando para ver o que faremos”, destacou.

Mototaxistas aproveitam movimento intenso

Leandro Oliveira, de 28 anos, aproveitou a oportunidade e estacionou a moto, em frente ao TI Joana Bezerra, para oferecer o serviço a quem não consegue um ônibus. Ele também faz trabalho por aplicativo.





Movimentação de motoqueiros que fazem transporte alternativo, em frente ao Terminal Integrado de Joana Bezerra, durante a paralisação dos rodoviários, em protesto pelo atraso nos pagamentos dos salários. Fotos: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

A reportagem pediu a ele uma estimativa de quanto custava uma corrida do terminal para Boa Viagem, na altura do 2º Jardim.

“Daqui para Boa Viagem dá em torno de R$15, dependendo do ponto de desembarque. Mas a gente pode negociar com o passageiro. Mesmo com a paralisação, a quantidade de pessoas está no padrão. No aplicativo, o dinâmico está mais alto. Geralmente, os passageiros nos procuram, mas a gente também oferece o serviço, indo até eles”, explicou.

Com a palavra, o Grande Recife Consórcio de Transportes

O Grande Recife Consórcio Metropolitano disse, em nota, que “comunicou no dia de ontem [terça-feira, 21] ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE) a autorização do repasse dos subsídios às permissionárias.

O que diz a Urbana-PE

Já a Urbana-PE, que gere as empresas de ônibus, disse, por meio de nota, que, em razão do atraso do repasse dos subsídios pelo Governo do Estado, que deveria ter ocorrido no último dia 20/01, as empresas permissionárias do transporte coletivo foram obrigadas a postergar, de forma excepcional, o calendário de adiantamento salarial para os seus colaboradores, comumente pago no 20º dia de cada mês.

“Essa medida foi previamente comunicada ao órgão gestor, aos colaboradores das empresas e ao Sindicato dos Rodoviários, respeitando as disposições da convenção coletiva da categoria. Considerando a confirmação do Governo do Estado que o crédito referente ao subsídio será realizado nesta quarta-feira (22), as empresas operadoras realizarão o pagamento da antecipação salarial hoje até o meio-dia. A Urbana-PE informa ainda que não medirá esforços para normalizar a operação e garantir a oferta de um serviço essencial à sociedade”, conclui a empresa.

