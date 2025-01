A- A+

TRANSPLANTE Com rim de porco há 61 dias, mulher se torna a mais longeva com um orgão de um animal Esta foi a terceira vez que um rim de porco geneticamente modificado foi transplantado para um ser humano vivo

Uma mulher do Alabama, Estados Unidos, se tornou a receptora mais longeva de um transplante de órgão de porco neste mês. 61 dias após a operação, Towana Looney continua saudável com seu novo rim.

— Se você a visse na rua, não teria ideia de que ela é a única pessoa no mundo andando por aí com um órgão de porco funcional dentro dela — afirma Robert Montgomery, médico da NYU Langone Health que liderou o transplante.

Montgomery chamou a função renal de Looney de "absolutamente normal". Os médicos esperam que ela consiga deixar Nova York (onde está morando temporariamente para exames pós transplante) e retorne para casa em Gadsden, no Alabama, em cerca de um mês.

— Sou uma supermulher. É uma nova perspectiva de vida — disse Towana Looney à Associated Press, rindo sobre como ela supera seus familiares em longas caminhadas pela cidade de Nova York enquanto continua sua recuperação.

A história de Looney

Looney, de 53 anos, doou um rim para sua mãe em 1999, mas desenvolveu insuficiência renal vários anos depois, após uma complicação na gravidez causar pressão alta prejudicial. Menos de 1% dos doadores vivos desenvolvem insuficiência renal, mas aqueles que precisam de um transplante recebem maior prioridade na lista de espera.

Em dezembro de 2016, ela teve que iniciar um tratamento de diálise para remover o excesso de fluidos e resíduos da corrente sanguínea. Ela foi colocada na lista de espera para um transplante de rim no início de 2017, mas encontrar um rim compatível se mostrou quase impossível: níveis anormalmente altos de anticorpos nocivos em seu sangue tornavam provável uma forma devastadora de rejeição ao transplante.

Looney permaneceu na lista de espera para transplante por quase oito anos, perdendo lentamente os vasos sanguíneos acessíveis para diálise. Dada a piora de sua saúde devido à diálise prolongada e à improbabilidade de encontrar um rim compatível após anos de busca, Looney foi aprovada para receber um rim de porco com 10 modificações genéticas sob o programa de acesso expandido da Food and Drug Administration (FDA), também conhecido como uso compassivo.

O xenotransplante continua sendo uma nova fronteira da cirurgia, com desafios a serem superados . No entanto, Looney está com a melhor saúde que já teve nos últimos oito anos.

— É uma bênção. Sinto como se tivesse recebido outra chance na vida. Mal posso esperar para viajar novamente e passar mais tempo de qualidade com minha família e netos — afirma a mulher.

A operação de Looney foi a terceira vez que um rim de porco geneticamente modificado foi transplantado para um ser humano vivo. Ela foi a primeira pessoa a receber um rim de um porco com 10 genes editados e atualmente é a única pessoa no mundo vivendo com um órgão de porco.

