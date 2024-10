Comando Militar do Nordeste promove IV Encontro da Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação

A- A+

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizou, na última quarta-feira (9) e nesta quinta-feira (10), a 4ª edição do Encontro da Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação (ERENEEI).

O evento, que teve como tema "Focando o Saliente Nordestino: Sua história, importância geopolítica e os desafios para a Defesa", foi realizado no Auditório do Edifício Alberto Theóphilo Braga, localizado na Faculdade SENAC, no Recife, com o propósito de colaborar com a disseminação da cultura de Defesa e Segurança na sociedade brasileira.

A abertura do IV ERENEEI foi conduzida pelo General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste.

