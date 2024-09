A- A+

Não são raras as notícias de acidentes provocados por explosões de baterias de equipamentos eletrônicos ou incêndios desencadeados por aparelhos deixados tempo demais em carregamento.

Nesta segunda-feira (16), um incêndio, que pode ter sido provocado pelo manuseio errado de um celular colocado para carregar em uma superfície não apropriada, assustou moradores do condomínio Le Parc Residential Resort, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

De acordo com testemunhas locais, as chamas, que atingiram o apartamento 1901, no 19º andar da Torre Rosée, teriam sido desencadeadas por um celular que estava sendo carregado em cima de uma cama. Até o momento, a política ainda não confirmou esta hipótese.

Apesar de o acidente não ter provocado vítimas, é comum que casos envolvendo o mau uso de aparelhos eletrônicos durante o seu carregamento provoque graves consequências.

Além dos incêndios, que são mais frequentes quando o aparelho é deixado carregando desassistido, explosões que acontecem enquanto o usuário faz uso do dispositivo podem provocar queimaduras e até a morte.

Cuidados

De acordo com o físico e professor Matheus Valença, os riscos mais comuns associados ao manuseio incorreto de baterias em dispositivos eletrônicos estão relacionados ao uso fora do limite seguro definido pelo fabricante.

Ele exlica que a questão tem relação com a tensão e corrente elétricas máximas para o carregamento e também com as condições ambientais, temperatura e umidade, por exemplo. Os riscos aparecem quando os limites seguros são burlados.



Valenda destaca que o uso de carregadores similares ou réplicas do original, com especificações que não condizem com o funcionamento padrão da bateria, pode provocar problemas e acidentes.

“Os carregadores originais devem ser priorizados. Infelizmente, nem sempre estamos com um carregador original à mão. Por isso, caso esse seja o caso, devemos pelo menos garantir que a tensão de entrada - em Volts, ou V - seja igual ao valor previsto pelo carregador original, e também que o valor de corrente elétrica - em Ampère ou com o símbolo A - seja igual ou menor que o definidopelo carregador original”, aconselha o especialista.

Temperatura

Um segundo caso comum se trata da temperatura de funcionamento. O professor alerta para o cuidado com a exposição destes aparelhos em locais com alta temperatura e exposição direta ao sol.

“Pode haver um superaquecimento do aparelho, o que diminui bastante a vida útil da bateria e também uma redução no seu desempenho. Utilizar celulares enquanto eles estão carregando também nos fornece um risco, já que o superaquecimento pode ocorrer exatamente nessa ocasião”, destaca.

Segundo explica, é preciso, ainda, ter cuidado com a exposição da bateria à água ou a danos físicos, o que pode comprometer o seu funcionamento regular.

“É preciso estar atento a qualquer ruído, cheiro ou temperatura incomuns durante o uso da bateria no dispositivo e também durante seu carregamento. Lembrando que todas essas situações são válidas para celulares, tablets, notebooks e dispositivos análogos”, detalha o professor.

Explosões

Para Valença, a desatenção ao uso correto desses equipamentos é o que provoca as “explosões” que podem causar acidentes como queimaduras e incêndios.

“Quando a bateria está trabalhando fora do seu regime ideal, diversos eventos podem levar a essas “explosões”, que muitas vezes se tratam de um curto-circuito. É possível que pelo uso de carregadores fora das especificações - e normalmente de menor qualidade - a bateria esteja exposta a valores de corrente elétrica e tensão incorretos, o que pode provocar superaquecimento, sobrecarga ou curto-circuito que levam a esses eventos mais sérios”, observa.

Segundo ele, é preciso ficar atento a qualquer irregularidade no funcionamento e carregamento da bateria envolvendo altíssima temperatura no aparelho, cabos ou na base do carregador, cheiro de queimado e centelhas elétricas fora do comum.

O que fazer?

Caso o usuário note algo estranho com o aparelho, a recomendação do professor é cortar a alimentação elétrica de imediato, desligando da tomada o carregador e o aparelho que ele alimenta.

Em seguida, é preciso efetuar a ida a uma assistência técnica para avaliação e possível substituição da bateria ou do carregador, assim como o correto descarte.

Como evitar?

Além do uso prioritário de carregadores originais, Valença recomenda também evitar ao máximo o uso de extensões elétricas que podem sobrecarregar tomadas que não estão projetadas para alimentar muitos dispositivos ao mesmo tempo.

“É importante que o dispositivo não esteja em uso durante seu carregamento, em repouso sobre algum móvel da casa e em local arejado, para justamente evitar o super aquecimento do dispositivo”, complementa.

Para as residências com animais de estimação ou com crianças pequenas, é importante ainda verificar ocasionalmente o estado físico dos cabos de alimentação, que podem ser danificados por eles.

