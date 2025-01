A- A+

CARNAVAL Concurso de Fantasias Carnavalescas Baile Municipal de Petrolina está com inscrições abertas As inscrições para o Concurso de Fantasias Carnavalescas podem ser realizadas através da internet, via e-mail. O edital, contendo todas as informações, está disponível no Diário Oficial do Município.

O Concurso de Fantasias Carnavalescas, apresentado dentro do Baile Municipal de Petrolina, no Sertão Pernambucano, chega a sua 25ª edição e já está com as inscrições abertas.

A Prefeitura de Petrolina, através da Secretaria Executiva de Cultura, organiza anualmente o Concurso de Fantasias Carnavalescas para, além de fomentar a cultura local, incentivar a criatividade através da criação de fantasias originais e cheias de personalidade.

Inscrições

As inscrições para o Concurso de Fantasias Carnavalescas podem ser realizadas através da internet. Os concorrentes devem enviar ficha de inscrição para o e-mail [email protected]. O edital, contendo todas as informações, está disponível no Diário Oficial do Município.

O assunto do e-mail deve conter a categoria e o título da fantasia, a ficha precisa estar devidamente preenchida, além de anexar uma cópia do RG ou CNH, CPF, dados bancários do candidato inscrito e comprovante de endereço ou declaração de residência caso seja alugada.

Concurso de Fantasias Carnavalescas

As fantasias serão julgadas em quatro categorias: Luxo, Originalidade, Arranjo de Cabeça e Fantasia Infantil de Papel. O concurso tem uma premiação total de R$ 50 mil reais, dividido entre os três primeiros colocados de cada categoria. O evento acontecerá no dia 14 de fevereiro, a partir das 19h, no Iate Clube Petrolina.

