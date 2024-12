Confusão mental, vômito e convulsões: como reconhecer uma intoxicação por álcool durante as festas

A- A+

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas durante as comemorações do ano-novo pode levar à intoxicação alcoólica, o que pode se tornar um risco à saúde. Contamos tudo o que você precisa saber para identificar intoxicações graves por álcool e como agir nesses casos.

O que é intoxicação por álcool?

A intoxicação por álcool ocorre quando uma pessoa consome grandes quantidades de álcool em um curto período de tempo. Isto pode afetar funções vitais, como respiração, frequência cardíaca e temperatura corporal, e até levar a consequências graves, como coma ou morte.

A intoxicação também pode ocorrer pela ingestão de álcool adulterado, que ocorre quando se consome bebidas alcoólicas manipuladas ilegalmente e que contêm substâncias tóxicas perigosas à saúde.

Em muitos casos, o metanol, um álcool altamente tóxico utilizado como substituto mais barato do etanol, é o principal culpado. Mesmo pequenas quantidades de metanol podem causar cegueira, falência de órgãos ou morte.

Além disso, esse tipo de álcool costuma ser produzido em fábricas clandestinas que não atendem às normas sanitárias, o que aumenta a probabilidade de contaminação com outras substâncias nocivas, como acetona ou agrotóxicos.

O álcool adulterado também é distribuído através de marcas falsificadas, com garrafas que parecem legítimas, mas contêm produtos tóxicos. Este problema é agravado em contextos onde os controlos regulamentares são fracos ou em áreas onde as bebidas alcoólicas são vendidas informalmente.

Quais são os sintomas e sinais de alerta da intoxicação por álcool?

De acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo dos EUA, os sintomas de overdose de álcool incluem confusão, dificuldade de permanecer consciente, vômitos, convulsões, dificuldade para respirar, frequência cardíaca lenta, pele fria e úmida, respostas embotadas (como falta do reflexo de vômito que evita asfixia) e temperatura corporal extremamente baixa.

O que fazer em caso de intoxicação?

Se um amigo ou membro da família tiver — ou suspeitar — de intoxicação por álcool, é melhor procurar ajuda profissional urgente. Nestes casos, é melhor deixar claro quatro pontos principais:

Ligue imediatamente para o número de emergência da área. Não presuma que a pessoa vai melhorar depois de uma soneca.

Prepare-se para fornecer informações. Se possível, informe ao pessoal médico o tipo e a quantidade de álcool que a pessoa bebeu e quando.

Não deixe uma pessoa inconsciente sozinha. Nestes casos, as pessoas envenenadas correm alto risco de asfixia com o vômito. Eles também não deveriam ser induzidos.

Ajude uma pessoa que vomita. Se já estiver vomitando, é melhor ajudar a pessoa a permanecer sentada, ou em uma posição segura, e evitar que perca a consciência.

Quais são as causas?

O álcool etílico consumido em excesso é o principal causador de intoxicações, pois embora esteja presente em muitas bebidas comumente consumidas, em grandes quantidades torna-se perigoso.

Quanto álcool é excessivo?

O corpo absorve o álcool rapidamente, mas leva muito mais tempo para se livrar dele, enquanto o fígado processa a maior parte do que é ingerido. E quanto mais você bebe, maior o risco de intoxicação.

Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que não existe um padrão de consumo de álcool absolutamente seguro. No entanto, o consumo moderado é aquele que apresenta um baixo risco para a saúde.

As principais diretrizes definem o consumo moderado de álcool como duas doses ao dia para homens e uma dose para mulheres. Cada dose corresponde a uma lata de 350 ml de cerveja, uma taça de 150 ml de vinho ou 45 ml de destilado, como vodca ou gim.

De acordo com o Instituto Nacional sobre Abuso de Álcool e Alcoolismo, o consumo excessivo de álcool é definido como um padrão de consumo que aumenta o nível de álcool no sangue (TAS) para 0,08% ou mais, ou seja, 0,08 gramas por decilitro ou 0,08 gramas por 100 mililitros.

Geralmente ocorre depois que uma mulher consome 4 bebidas ou um homem consome 5 bebidas em cerca de 2 horas.



O consumo excessivo de álcool é definido como beber duas vezes ou mais do que os limites de consumo excessivo de álcool para mulheres e homens. Adolescentes e adultos jovens que bebem podem correr maior risco de overdose de álcool.



A pesquisa mostra que adolescentes e jovens adultos em idade universitária costumam beber excessivamente e em grandes quantidades. Beber grandes quantidades de álcool pode sobrecarregar a capacidade do corpo de decompor e remover o álcool do sangue.



Isto resulta em aumentos rápidos na TAS e prejudica significativamente as funções do cérebro e de outros sistemas do corpo.

