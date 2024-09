A- A+

Ação de conscientização Conorte promove evento de conscientização sobre como devem ser tratadas as pessoas com deficiência Terminal Integrado Pelópidas Silveira recebe ação em alusão ao "Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência", nesta sexta-feira (20)

O consórcio Conorte promove uma ação de conscientização em alusão ao “Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência”, nesta sexta-feira (20). A iniciativa começa às 6h, no Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista.

A ação trará orientações para a população sobre como deve ser feito o atendimento a pessoas com deficiência, em transportes públicos e outros lugares.

O público presente também poderá participar de Rodas de conversas, enquanto recebe esclarecimento sobre quais são as necessidades das pessoas com deficiência.

Profissionais com algum tipo de deficiência vão participar do evento e oferecer serviços de massoterapia, psicologia, interpretação de libras, maquiagem e advocacia, para motoristas de ônibus. Com isso, pretendem mostrar a habilidade e capacidade que uma pessoa com deficiência pode ter, independente de suas limitações.

A gerente de relacionamento do Conorte, Lívia Amaral, fala sobre a iniciativa e diz que a deficiência não impede as pessoas de se capacitarem.

“Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, vamos realizar essa iniciativa anticapacitista com motoristas dos ônibus para que eles possam atender melhor esse público e também convidamos pessoas com deficiências para prestarem serviços a eles e mostrarem suas rotinas de trabalho. Entendemos que a deficiência nunca impedirá as pessoas de estudarem, trabalharem e serem profissionais”, explica.

O radialista Domingos Sávio da Fonseca, que apresenta o programa REsgatando à cidadania na Rádio Folha (96,7 FM), é cego e fará uma palestra sobre sua formação profissão, além de relatar como espera ser tratado dentro dos ônibus.

Domingos falou sobre a importância da ação e de trazer, para as pessoas, orientações sobre o dever que todos têm de respeitar as pessoas com deficiência.

“Ações como essas que o Conorte está promovendo são muito importantes e necessárias à sociedade. Ainda que estejamos em circunstâncias diferentes, nós, pessoas com deficiência, continuamos na luta pela cidadania e pelo respeito em diversos lugares e situações como em um hospital, em entrevistas de emprego, na hora de ir às compras, entre outros”, explica.

De acordo com dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), no Brasil, 18,6 milhões de habitantes possuem algum tipo de deficiência, seja física, mental, auditiva, visual, entre outras.

Veja também

ORIENTE MÉDIO Exército israelense anuncia que bombardeou sete alvos do Hezbollah no sul do Líbano