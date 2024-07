A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Consulado da França assiste cerimônia de abertura dos Jogos de Paris no Recife Cônsul-geral da França, Serge Gas, e vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, marcaram presença no evento

Com uma grande festa nas águas do Rio Sena, os Jogos Olímpicos foram oficialmente abertos nesta sexta-feira (26), na França. Embora a celebração tenha ocorrido em Paris, capital francesa, os pernambucanos tiveram a oportunidade de acompanhar o evento mais de perto.

O Consulado Geral da França no Recife promoveu um evento no Centro Comunitário da Paz (Compaz) Leda Alves, no Pina, Zona Sul da Capital pernambucana, para transmitir a abertura dos Jogos de Paris-2024.

Os moradores das comunidades puderam prestigiar a festividade que marca o início de mais uma edição das Olimpíadas.

Público assiste a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, no auditório do Compaz Leda Alves. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, o corpo consular e o Secretário da Segurança Cidadã do Recife, Gabriel Cavalcante, também estiveram presentes no local.

A programação iniciou com uma demonstração de judô, um dos esportes presentes nesta edição das Olimpíadas. Em seguida, o público presente se dirigiu ao auditório do centro para acompanhar a cerimônia de abertura.

Serge Gas, cônsul-geral da França no Recife desde janeiro deste ano, explicou a escolha de transmitir a cerimônia de abertura dos Jogos para a comunidade recifense no centro.

"Os valores dos Jogos Olímpicos são bem parecidos com os valores do Compaz: amizade, paz e respeito. Por isso, escolhemos fazer a abertura dos jogos aqui, para a comunidade", explicou o cônsul francês.

Serge Gas, cônsul-geral da França. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Presente no evento, Gabriel Cavalcante, secretário da Segurança Cidadã do Recife, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo Compaz para as comunidades locais.

"É uma enorme alegria mostrar o trabalho social que o Compaz desenvolve. Estamos presentes na comunidade do Bode, Areinha, Entra Apulso e Pina, para que a gente possa trazer dignidade e excelentes trabalhos para essa população. Para nós, é motivo de muito orgulho apresentar essa dinâmica", explicou o secretário.

Isabella de Roldão, vice-prefeita da Capital pernambucana, também marcou presença no evento e celebrou a ação promovida pelo consulado.

"É uma alegria poder estar na tarde de hoje reunindo a comunidade que frequenta o Compaz Leda Alves, em parceria provocada pelo consulado francês. A gente pôde juntar o corpo consular, trazer essa pauta para a comunidade e ao mesmo tempo exaltar esse momento brilhante que o mundo vive, que é das Olimpíadas. É uma alegria, enquanto brasileira, saber que a maior delegação feminina do Brasil está indo para uma Olimpíada", destacou a vice-prefeita.

Isabella de Roldão, vice-prefeita do Recife. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Ela também enfatizou a importância de fomentar a presença de crianças e jovens nos esportes.



"Toda vez que a gente acessa a informação acerca da pauta de esporte, a gente desperta interesse e estimula a nossa criançada, a nossa juventude a ter mais disciplina e a cuidar mais do corpo, da alma e da mente. Quem sabe, futuramente, teremos futuros e futuras campeãs nas Olimpíadas advindos desse grande projeto que é o Compaz", concluiu Isabella.





