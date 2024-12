A- A+

Consumir regularmente uma quantidade de café por dia pode desempenhar um envelhecimento saudável nas pessoas, diz um novo estudo realizado pelo Instituto de Informação Cientifica do Café e publicado pela Ageing Research Reviews.

Segundo o artigo, a porcentagem da população mundial acima dos 65 anos está crescendo rapidamente — era 10% em 2022 e espera que esse número chegue a 16% em 2050.



A autoridade Europeia para a Segurança Alimentar considera que consumir até 400 mg de cafeína (3-5 xícaras de café) por dia é uma quantidade moderada e segura para a maioria dos adultos. Para mulheres grávidas ou lactantes, a ingestão de cafeína deve ser reduzida para 200 mg por dia.

“Sabemos que a população mundial está envelhecendo mais rápido do que nunca, e é por isso que é cada vez mais importante explorar intervenções alimentares que possam permitir que as pessoas não apenas vivam mais, mas também tenham vidas mais saudáveis”, afirma Rodrigo Cunha, autor principal do estudo, da Universidade de Coimbra.

O novo estudo descobriu que o consumo regular de café acrescenta uma média de 1,8 anos de vida saudável à vida de uma pessoa — o que significa que elas não só vivem mais, mas também que são mais saudáveis. A pesquisa também concluiu que o aumento da expectativa de vida saudável atribuída ao consumo regular de café é visto tanto em homens quanto em mulheres.

Além do papel do café na redução do risco de algumas doenças crônicas importantes, a equipe por trás da revisão também explorou especificamente pesquisas existentes sobre a importância do café em mecanismos biológicos ligados ao processo de envelhecimento.



Isso incluiu a influência do café na mitigação da instabilidade genômica ou mutações celulares, que são um gatilho conhecido do envelhecimento, e no fortalecimento da função celular regular.

Muitas recomendações clínicas tradicionais para idosos aconselham diminuir ou mesmo evitar completamente o consumo de café. O estudo mostra que essas diretrizes devem ser reavaliadas com base nas evidências científicas convincentes existentes sobre o papel do café no envelhecimento saudável.

Segundo os cientistas, embora o café seja mais comumente associado ao seu conteúdo de cafeína, ele também inclui uma mistura de mais de 2.000 compostos potencialmente bioativos. Os componentes polifenóis podem fornecer propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, com funções que incluem a redução da neuroinflamação ou a regulação da sensibilidade à insulina.

Os pesquisadores, entretanto, afirmam que devem ser feitos mais pesquisas sobre os benefícios da bebida que é uma das mais populares do mundo.

“Nossa revisão destaca o papel que o consumo regular e moderado de café pode desempenhar na mediação contra os mecanismos biológicos que naturalmente desaceleram ou falham à medida que envelhecemos – desencadeando uma série de potenciais problemas de saúde e comorbidades. E ainda há espaço para entender mais sobre exatamente como esses mecanismos funcionam, bem como quais indivíduos podem ser biologicamente predispostos a se beneficiar mais das interações do café com eles”, diz Cunha.

