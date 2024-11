COP16 da biodiversidade será retomada em fevereiro em Roma

A grande conferência internacional sobre a biodiversidade (COP16) será retomada de 25 a 27 de fevereiro em Roma para tentar concluir um acordo de financiamento, objetivo que não foi alcançado na cidade colombiana de Cali há algumas semanas, anunciou a Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica (CDB).

No dia 2 de novembro, os 196 países membros da convenção da ONU deixaram a mesa de negociações na cidade colombiana sem um acordo sobre o financiamento, que deve garantir a proteção da natureza até 2030.

Quase 23.000 participantes viajaram a Cali para o maior evento até hoje sobre a biodiversidade, com o objetivo de proteger a natureza do desmatamento, da exploração excessiva, das mudanças climáticas e da poluição.

As negociações foram prorrogadas por uma noite adicional, mas a presidência colombiana do evento não conseguiu o consenso necessário.

"Nas próximas semanas, e durante nossa reunião em Roma em fevereiro, trabalharei com as partes para construir a confiança e o consenso necessários para alcançar a paz com a natureza", afirmou Susana Muhamad, ministra do Meio Ambiente da Colômbia e presidente da COP16, no comunicado.