AMÉRICA DO SUL Dois militares morrem após avião cair em área movimentada em cidade do Equador; veja Aeronave sofreu acidente durante realização de voo de instrução

Dois pilotos da Força Aérea Equatoriana (FAE) morreram nesta terça-feira quando o avião de treinamento em que viajavam caiu em uma área povoada do município de La Libertad, na província costeira de Santa Elena, no sudoeste do país. O acidente fatal foi confirmado nesta terça-feira pela própria instituição militar.



#Entérate Un DA 20C1 FAE-1064, perteneciente a la Escuela Superior Militar de Aviación "Cosme

Rennella Barbatto", con base en Salinas, sufrió un accidente mientras realizaba un vuelo de instrucción en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena en #Ecuador. De acuerdo a… pic.twitter.com/cQXy4CBgQZ — EnElAire (@Enel_Aire) November 27, 2024

O acidente ocorreu na tarde de terça-feira, quando a aeronave de treino básico identificada como DA 20C1 FAE-1064, que pertence à Escola Superior de Aviação Militar (ESMA) Cosme Rennella Barbatto, “sofreu um acidente durante a realização de um voo de instrução” no cantão [município] de La Libertad. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a aeronave caindo em uma rua movimentada e ainda colidindo com um veículo que passava pelo local.



A FAE confirmou a morte dos dois tripulantes do avião, a capitã Diana Estefanía Ruiz Solís e o cadete Juan Andrés Pacheco Ramírez. Além disso, indicou que será formada uma Comissão de Investigação de Acidentes para esclarecer as causas da tragédia.

A instituição está responsável, agora, por gerir os trâmites legais correspondentes e à prestação de apoio necessário às famílias dos falecidos, acrescentou a fonte.

