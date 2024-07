A- A+

Agreste Encontrado corpo de mulher vítima de afogamento em açude em Caruaru Amanda Alves Silva estava desaparecida desde sábado (13), após entrar no açude do Sítio Posse

Foi encontrado, na tarde desta quinta-feira (18), o corpo da mulher de 37 anos que se afogou em um açude em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Amanda Alves Silva estava desaparecida desde o último domingo (14), após entrar no açude do Sítio Posse, na zona rural da cidade, com o padrasto, Robervânio Manoel dos santos, de 49 anos, e o filho dela, Lazaro Caique Alves da Silva, de 6.

Vítimas de afogamento em açude em Caruaru | Foto: Redes Sociais/Reprodução

O menino e o homem também se afogaram e morreram. Os corpos deles foram localizados na segunda-feira (15) e sepultados nessa quarta (17), no Cemitério Parque dos Arcos, em Caruaru.

Três pessoas da mesma família se afogaram em açude na zona rural de Caruaru | Foto: Corpo de Bombeiro/Divulgação

Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros seguiram realizando buscas, com auxílio de botes e mergulhadores, para encontrar Amanda.

A vegetação no local dificultou a visibilidade e o trabalho da corporação.



O corpo de Amanda foi encontrado por volta das 14h desta quinta, preso à vegetação do açude, cerca de 20 metros distante de onde haviam sido encontradas as outras duas vítimas do incidente.

O Corpo de Bombeiros divulgou imagem com os pontos onde os corpos foram encontrados. | Foto: Corpo de Bombeiro/Divulgação

