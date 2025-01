A- A+

CIRCULAÇÃO Corrida e obra de drenagem mudam o esquema de trânsito no Recife neste final de semana; confira Agentes deverão estar nas ruas para orientar os condutores sobre as mudanças

A realização de um evento de corrida de rua no Bairro do Recife, além de uma obra de drenagem na Zona Oeste da capital pernambucana, irão alterar o esquema de trânsito no município durante este final de semana.

As mudanças serão realizadas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) com o objetivo de garantir a segurança viária da população.

A primeira alteração acontecerá neste sábado (11), a partir das 8h30. A intervenção será realizada nas proximidades da rua Elizeu Cavalcante, próximo à entrada da Avenida Caxangá, no bairro do Cordeiro, para facilitar o fluxo de veículos durante a realização de um serviço de recuperação de um sistema de drenagem realizado pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

Para garantir o fluxo de veículos, os motoristas que seguem pela rua Teotônio Freire e que desejam seguir sentido subúrbio deverão desviar pela rua Joaquim Alheiros.

Já para os transportes públicos que passam pela rua Elizeu Cavalcante e que têm como destino final a Estação Getúlio Vargas, o desvio também será rua Joaquim Alheiros. No entanto, nesse caso, os coletivos seguem pela rua Teotônio Freire, chegando até a rua Estevão Francisco da Costa.

A previsão é de que a obra dure até às 18h do sábado (11). Para auxiliar os condutores, agentes e orientadores da CTTU estarão no local.

Trânsito também será alterado para corrida

No domingo (12), outro desvio será montado para a realização da Corrida Meu Pai Meu Herói, às 6h.

A prova, que terá percursos de 5 e 10 quilômetros, terá a largada no Cais da Alfândega.

Os corredores que escolherem a trajetória mais curta, de 5 quilômetros, seguirão pela Avenida Alfredo Lisboa, Avenida Militar, Ponte do Limoeiro e Avenida Prefeito Artur Lima, de onde retornam para o Cais da Alfândega.

O percurso de 10 quilômetros, segue o mesmo percurso, porém os atletas seguirão pela Ponte Maurício de Nassau, Avenida Martins de Barros, Viaduto das Cinco Pontas e Avenida Engenheiro José Estelita, a partir daí os participantes retornam pelo mesmo percurso feito até a linha de chegada, no Cais da Alfândega.

Para garantir a segurança dos corredores durante a atividade, a CTTU realizará interdição total das vias e pontes citadas durante ambos os trajetos a partir das 5h30. A previsão é de que as vias sejam liberadas às 8h.

Agentes da CTTU também estarão no local como apoio operacional para auxiliar motoristas e pedestres.

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h por meio do número 0800.081.1078.

