Corrida e passeio ciclístico alteram trânsito na Zona Sul e bairro do Recife neste sábado (17)

Neste sábado (17), o trânsito em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e no Bairro do Recife sofrerá alterações devido a um passeio ciclístico e uma corrida programados para a tarde.

As interdições itinerantes terão início às 15h e serão removidas assim que os trajetos forem finalizados pelos participantes.

A partir das 15h, um passeio ciclístico promovido pelo Colégio Boa Viagem começará na rua Professor José Brandão, passando pelas ruas Poeta Zezito Neves, Padre Bernardino Pessoa e Avenida Boa Viagem, com uma parada no Segundo Jardim.

O retorno será feito pela rua Balthazar Pereira, seguindo pelo Primeiro Jardim, e continuando pela Avenida Engenheiro Domingos Ferreira até a rua Professor José Brandão, com previsão às 17h.

Às 16h30, a Corrida Viva Mais Carrilho terá início no Bairro do Recife, com largada na Avenida Militar, próximo ao Cais do Sertão. Os participantes poderão optar entre dois percursos: 5 km ou 10 km.

Para a distância menor, a rota inclui a Avenida Cais do Apolo, Ponte do Limoeiro, rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Palácio do Campo das Princesas, Avenida Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Cais da Alfândega e Avenida Alfredo Lisboa, finalizando a prova no ponto de partida.

Os corredores que escolherem o percurso mais longo passarão também pela Avenida Cais do Apolo, Ponte do Limoeiro, rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Palácio do Campo das Princesas, Avenida Martins de Barros e Cais de Santa Rita, onde será feito o retorno ao ponto de largada.

Os participantes vão passar pela Avenida Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Cais da Alfândega e Avenida Alfredo Lisboa, terminando na Avenida Militar.

A corrida deve terminar por volta das 18h30.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão presentes nos locais para orientar a população.

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem entrar em contato com a CTTU pelo teleatendimento gratuito, disponível 24 horas, pelo número 0800.081.1078.

