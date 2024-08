A- A+

Recife Operação contra "rolezinho" na Zona Sul do Recife apreende veículos, celular e gera 13 notificações Ação contra os as aglomerações de motociclistas foi promovida pela PM e CTTU

Uma operação de combate ao "rolezinho" foi realizada na noite da quinta-feira (15) e madrugada desta sexta-feira (16), na Zona Sul do Recife.



A ação foi promovida pela Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 19º BPM, em conjunto com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).



Três pontos de bloqueio foram montados, sendo um na rua Manoel de Brito, no Pina; outro na rua Herculano Bandeira, perto do viaduto Tancredo Neves, e um último na avenida Domingos Ferreira, próximo ao Hotel Íbis.

Operação contra rolezinhos na Zona Sul do Recife | Foto: PMPE/Divulgação

A mobilização da Polícia Militar e da CTTU resultou em 157 abordagens, 13 notificações, dois automóveis removidos e checagem da procedência de 25 celulares, sendo um deles apreendido.

O chamado "rolezinho" consiste em aglomeração de motocicletas em vias públicas para a realização de manobras consideradas irregulares pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



Entre as irregularidades está empinar a moto, disputar corrida, conduzir sem capacete e exibir manobras perigosas, que podem acarretar multa, retenção do veículo e até mesmo a suspensão da habilitação.

Veja também

Recife Incêndio no Porto do Recife: imagens mostram grande nuvem de fumaça