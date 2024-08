A- A+

pernambuco Crea-PE faz seminário com discussão sobre futuro do saneamento básico em Pernambuco O evento acontece na próxima terça-feira (13), das 15h às 18h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) realiza, na próxima terça-feira (13), o seminário “O Futuro do Saneamento em Pernambuco”. O objetivo é discutir ações que podem melhorar a qualidade de vida da população no Estado.

O evento acontece das 15h às 18h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife. Para participar, basta se inscrever gratuitamente por meio de formulário do Google.

Ações de combate

Em Pernambuco, os dados sobre saneamento básico preocupam. O Governo do Estado assumiu, inclusive, o compromisso de assegurar a 99% da população água potável e a 90% coleta e tratamento de esgotos até 2033 - e 2037 em alguns municípios da Região Metropolitana do Recife. A ação é um cumprimento ao Novo Marco Regulatório do Saneamento.

Faltam pouco mais de nove anos não apenas para atingir esses índices, como também para eliminar os racionamentos de água e reduzir as perdas de 40% para 25% do volume produzido. Para enfrentar esse desafio, o governo contratou o BNDES para elaborar a modelagem da prestação privada desses serviços, trabalho que vem sendo acompanhado pela Secretaria de Projetos Estratégicos.

Um dos objetivos é discutir a universalização da água no Estado. - Foto: AFP

Participantes do seminário

O seminário terá os seguintes palestrantes: o engenheiro civil Leo Heller, que é ex-Relator Especial da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos à Água Potável e ao Esgotamento Sanitário, com vasta bagagem sobre o assunto; e o engenheiro civil e especialista em Gestão de Serviços de Água e Saneamento, Antonio Miranda, membro do CTP.

Participam também: o engenheiro civil e secretário de Projetos Estratégicos do Governo de Pernambuco, Rodrigo Ribeiro; e o especialista em Direito Administrativo e diretor presidente da Compesa, Alex Campos. A mediação será realizada pela engenheira civil e consultora Fernandha Batista, também membro do CTP.

A abertura do evento ficará por conta do presidente do Crea-PE, Adriano Lucena, e do presidente da Fiepe, Bruno Veloso.

“A ideia é que este encontro seja a semente de um grande movimento em Pernambuco. Nós queremos a participação da sociedade civil e das entidades ligadas ao saneamento básico e ao bem-estar da população. Estamos convocando todas as frentes para fortalecer o debate e conseguir o compromisso do Governo do Estado para um acompanhamento de perto, pelo Crea, de todo esse processo”, afirmou Adriano Lucena.

De acordo o secretário Rodrigo Ribeiro, que vai integrar o seminário, o objetivo do Governo do Estado é atrair a iniciativa privada para os sistemas de tratamento e universalização da água, que carece de investimento de R$ 10 bilhões.

O secretário ainda destaca que busca “encontrar alternativa para captar recursos através da concessão, o que é um desafio grande, mas que a gente entende como possível e viável”. Ribeiro informa que a modelagem que está sendo discutida é uma concessão parcial do serviço.

O Crea-PE também programou uma transmissão no canal do YouTube TV Crea-PE para que o público e população em geral possa acompanhar o seminário.

