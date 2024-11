A- A+

Recife CREA vai investigar desabamento de andaime que deixou trabalhadores feridos em prédio de Boa Viagem Segundo testemunhas, vítimas trabalham para uma empresa de reforma predial e estavam sem equipamento de proteção na hora do acidente

Moradores do Edifício Cézanne, em Boa Viagem, se assustaram com a queda de um andaime - estrutura usada em obras prediais - dentro da área interna do prédio.

O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (13) e deixou cinco trabalhadores feridos.

Segundo moradores, o prédio passava por reformas estruturais. Testemunhas relataram que funcionários não utilizavam equipamentos de proteção na hora do acidente. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ajuda do Corpo de Bombeiros.

Em nota, o Samu informou que recebeu o chamado da ocorrência às 15h38. As vítimas seriam homens com idades entre 22 e 36 anos.

Todos foram encaminhado a para unidades de saúde e seguem estáveis até o momento.

Empresas

Ainda segundo moradores, duas empresas de engenharia estariam envolvidas na revitalização da fachada do edifício. No entanto, apenas uma delas tem sinalização destacada na frente do prédio.

A reportagem entrou em contato com a Ricoli, empresa de engenharia civil e manutenção predial que está identificada na fachada do Edifício Cézanne, mas ainda não obteve retorno.

Apesar da identificação da Ricoli, moradores relataram que a empresa responsável pela atual reforma é do irmão da síndica, que também mora no edifício e não quis comentar o acidente.

Pela noite, fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) chegaram ao local para uma vistoria.

Problemas no condomínio

Moradores que não quiseram se identificar atestaram problemas recorrentes com a síndica do prédio, que também não quis comentar o caso.

De acordo com os relatos, já foram feitas denúncias a respeito das obras realizadas pela empresa de engenharia supostamente gerida pelo irmão.

