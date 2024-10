A- A+

VIOLÊNCIA Criminosos invadem ônibus e assaltam ao menos 10 passageiros no Rio de Janeiro Ao Bom Dia Rio, da TV Globo, uma vítima revelou que um dos assaltantes chegou a atirar de dentro do coletivo

Ao menos dez passageiros de um ônibus da empresa Normandy foram assaltados, na manhã desta sexta-feira (18), em Del Castilho, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Segundo testemunhas, três criminosos teriam entrado no coletivo da Linha 2345 (Sulacap x Castelo), por volta das 5h40, e obrigado o motorista a dirigir cerca de 10 metros pela Avenida Dom Helder Câmara. Ao Bom Dia Rio, da TV Globo, uma vítima revelou que um dos assaltantes chegou a atirar de dentro do coletivo.

A vítima também contou ao telejornal que essa foi a segunda vez, em duas semanas, que o mesmo grupo assalta ônibus na região. Em relato, ele disse que os passageiros foram obrigados a entregar os celulares sob o risco de serem mortos.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos teriam saído da Vila Valqueire e entrado no ônibus entre Cachambi e Del Castilho. Após os crimes, teriam descido na altura de Benfica.

A ocorrência foi registrada na 17ª DP (São Cristovão), mas foi transferida para a 23ª DP (Méier). Policiais estão por Benfica à procura dos criminosos.

O Globo tenta contato com a empresa Normandy.

