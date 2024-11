A- A+

Cuba Cuba sofre novo apagão em duas semanas, desta vez por passagem de furacão No fim de outubro, país ficou no escuro porque sistema 'entrou em colapso' após desligamento não planejado da usina, segundo Ministério de Energia e Minas

Duas semanas após ficar quatro dias com o abastecimento de energia suspenso, Cuba sofreu um novo colapso no seu sistema elétrico nesta quarta-feira, que deixou o país inteiro às escuras.

Segundo a companhia estatal de energia, o problema foi causado pela passagem do furacão Rafael.

"Fortes ventos provocados pelo furacão de grande intensidade do sistema Rafael provocaram o desligamento do elétrico nacional", informou a Unión Eléctrica na rede social X.

O apagão anterior ocorreu devido a falhas nas centrais termelétricas e à falta de combustível.

Uma falha no processo de recuperação do Sistema Elétrico Nacional (SEN), após uma queda total devido a uma avaria numa central termoelétrica, provocou um dos maiores apagões na história do país.

A interrupção no abastecimento de energia atingiu dez milhões de pessoas, segundo a agência Reuters, e causou protestos em todo o país.

Veja também

Donald Trump Eleições EUA: Aposta sobre gabinete Trump traz chance de 30% para Musk, 70% para Kennedy