Cursos gratuitos de francês no IFPE: instituição de ensino oferece 50 vagas; saiba como participar

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) está com 50 vagas abertas em cursos gratuitos de língua francesa.



Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas no curso francês básico (nível A1) e outras 20 vagas para francês conversação (nível A2).



Segundo o edital, para francês básico, são oferecidas 15 vagas para a comunidade interna e 15 para a comunidade externa.



A qualificação é ofertada na modalidade semipresencial, com aulas presenciais e atividades assíncronas em ambiente virtual.



Já para francês conversação, são 10 oportunidades para a comunidade interna e 10 para a comunidade externa.



As atividades serão síncronas e assíncronas, em ambiente virtual de aprendizagem.



Confira o edital:





Quem pode participar

Para participar, todos os candidatos devem ter comprovante de conclusão do ensino médio e comprovante de que já cursou com êxito francês básico, francês para o turismo ou Franmobe (ciclos I, II ou III), em curso livre ou em componente curricular.



Para estudantes da IFPE, é necessário apresentar comprovante de matrícula regular. Já para servidores, é preciso comprovante de efetivo exercício no IFPE.



As inscrições deverão ser feitas somente no dia 19 de setembro, das 8h às 17h59, mediante o preenchimento de formulário eletrônico e envio da documentação exigida no edital.



As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Os cursos terão duração de 10 semanas, com carga horária total de 30 horas.

O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 24 de setembro. As aulas devem ter início em 30 de setembro (para francês conversação), e 3 de outubro (francês básico).



Estudantes que apresentarem desempenho satisfatório nas atividades propostas e somarem frequência mínima de 75% nas aulas presenciais ou síncronas e nas atividades assíncronas receberão certificado.

As oportunidades são ofertadas pelo Departamento de Relações Internacionais do IFPE, por meio do Centro de Libras e Línguas Estrangeiras.

A iniciativa é fruto da adesão do IFPE ao Programa Francês para Mobilidade Estudantil (Franmobe), promovido pela Embaixada da França no Brasil.



O formulário eletrônico e o edital podem ser conferidos no site do IFPE.

