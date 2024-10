Cursos técnicos gratuitos: IFSertãoPE abre 1.920 vagas para o ano letivo de 2025

A- A+

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) está com 1.920 vagas abertas em cursos técnicos gratuitos presenciais para o ano letivo de 2025.



Há vagas para as modalidades Subsequente (pós-médio), Médio Integrado ao Ensino Técnico e Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).



As oportunidades estão distribuídas nos campi: Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Santa Maria da Boa Vista, Salgueiro, Serra Talhada e Ouricuri.



Do total de vagas, 1.068 são para cursos técnicos na modalidade Médio Integrado ao Técnico, sendo 36 vagas para qualificação em Administração somente para estudantes do Proeja.



Os cursos são: Agropecuária, Informática, Agroindústria, Edificações, Química, Eletrotécnica, Sistema de Energia Renovável, Mecânica e Logística.



Para essas vagas, é preciso ter certificado de conclusão do Ensino Fundamental. A seleção ocorrerá mediante análise do documento.

A classificação terá como base a média final das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas pelo candidato no 7º e 8º anos do Ensino Fundamental ou series equivalentes.

Já para a modalidade Subsequente (pós-médio), o IFSertãoPE oferta 852 vagas distribuídas nos cursos de Agricultura, Agroindústria, Agropecuária, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho (Ead), Refrigeração e Climatização, Logística e Zootecnia.





O preenchimento das vagas ocorrerá por meio de análise do histórico escolar do Ensino Médio dos candidatos inscritos, utilizando a média final das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática do Ensino Médio obtidas nas seguintes situações:



- Nota do 3º ano, se o candidato já tiver concluído o Ensino Médio;

- Média do 1º e 2º anos, se o candidato estiver concluindo o Ensino Médio.



O resultado está previsto para ser divulgado a partir do dia 27 de dezembro deste ano. Já as matrículas ocorreram no modo presencial na unidade de ensino escolhida, em janeiro de 2025.



As inscrições, abertas nesta segunda-feira (21), seguem até o dia 25 de novembro, exclusivamente pela internet, no Portal do Candidato, por meio do site de seleção do IFSertão.

