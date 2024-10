Custódia: suspeito de matar companheira e filhas adolescentes é encontrado

A- A+

O homem suspeito de matar a companheira, de 39 anos, e duas filhas adolescentes, de 13 e 14 anos, em Custódia, no Sertão de Pernambuco, foi encontrado, ferido durante confronto com a polícia e encaminhado para unidade de saúde local.

O triplo feminicídio aconteceu na madrugada de quarta-feira (16). As vítimas tiveram os corpos incendiados. Desde então, as forças de segurança do Estado trabalhavam em busca do suspeito.

Uma operação com quase 80 policiais e um helicóptero foi montada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).



A corporação chegou a divulgar uma foto do homem e números de contato para que a população pudesse enviar informações sobre o paradeiro de Rosildo, que já tinha histórico de violência familiar.

