ESTADOS UNIDOS Decisão sobre o futuro do TikTok nos EUA deve sair em 30 dias, anuncia Trump Presidente dos Estados Unidos afirma que 'muitas pessoas importantes' têm interesse em comprar o aplicativo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no sábado que está negociando a compra do TikTok e que o país deve tomar uma decisão sobre o futuro da plataforma de vídeos nos próximos 30 dias.

De acordo com informações divulgadas pela Reuters, duas fontes próximas às negociações teriam dito que Trump está trabalhando em um plano para salvar o TikTok. O plano em questão envolveria a empresa de software Oracle e um grupo de investidores externos, que assumiria o controle das operações do aplicativo.

Uma lei aprovada pelo Congresso em 2024 para banir a rede social sob controle da chinesa ByteDance entrou em vigor no dia 19 de janeiro. O TikTok chegou a bloquear o aplicativo nos Estados Unidos, deixando a plataforma inacessível para seus mais de 170 milhões de usuários americanos por cerca de 13 horas.

No entanto, o aplicativo voltou a funcionar após Trump prometer adiar proibição. Assim que assumiu seu cargo, na última segunda, o presidente assinou ordem executiva que permite o funcionamento da plataforma no país por mais 75 dias.

Segundo uma das fontes da Reuters, o acordo que está sendo negociado pela Casa Branca prevê que a ByteDance, dona do TikTok, manteria uma participação na companhia, mas a coleta de dados e as atualizações de software seriam supervisionadas pela Oracle, que já fornece a infraestrutura digital do aplicativo.

Porém, quando falou com jornalistas, Trump afirmou que não estava conversando com Oracle sobre a compra do aplicativo.

"Muitas pessoas, pessoas muito importantes, estão falando comigo sobre comprá-lo, e tomarei essa decisão provavelmente nos próximos 30 dias. O Congresso deu 90 dias", disse aos jornalistas.

As fontes disseram que os termos de qualquer possível acordo com a Oracle podem mudar, já que o escopo completo das discussões ainda não está definido e pode incluir as operações nos EUA e em outras regiões.

