DENGUE Anvisa dará prioridade de pedidos para registro de testes para dengue até o fim do ano Brasil bateu recorde de casos dengue neste ano

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que a análise de pedidos de registro de testes para identificar doenças como dengue, chikungunya e oropouche.

A priorização aos pedidos vai valer até o final do ano, se encerrando no dia 31 de dezembro de 2024. A iniciativa vale para pedidos novos ou que já tenham sido protocolados anteriormente e aguardam análise.

Segundo a agência, o objetivo é facilitar o diagnóstico das doenças transmitidas por mosquitos.

“Com a priorização, a Agência espera oferecer mais alternativas ao mercado, que possam ser usadas de forma segura. A dengue, chikungunya e a febre oropouche são doenças de grande importância no Brasil, com impacto para a sociedade e a saúde pública”, diz a Anvisa em nota.

Com a medida, a agência tenta se antecipar ao período de chuvas, que favorece a reprodução dos mosquitos em água parada e evitar que haja uma grande proliferação das doenças no país, como ocorreu neste ano. Em 2024 o Brasil bateu o recorde histórico com mais de seis milhões de casos prováveis de dengue em 2024.

