Dentista faz alerta sobre bebida saudável popular que pode 'arruinar seus dentes'

A- A+

O ritual de tomar água morna com limão em jejum assim que se acorda é conhecido no mundo inteiro. Acredita-se que a bebida ajuda na digestão, na desintoxicação e na limpeza do fígado.

No entanto, um dentista no Reino Unido destacou os riscos que a bebida pode trazer aos dentes.

Segundo Andrej Bozic, cirurgião oral, a água com limão tem altos níveis de ácidez.

“O suco de limão tem um nível de pH em torno de 2, que é muito ácido. Isso pode corroer o esmalte dos dentes, que é a camada externa dura e protetora”, explica.

Os danos irreversíveis causados pela erosão do esmalte podem abrir a porta para uma série de problemas dentários, desde cáries até sensibilidade aumentada.

O dentista afirma ainda que uma vez desgastado, o esmalte não volta a crescer.

“As pessoas muitas vezes apresentam maior sensibilidade a alimentos e bebidas quentes e frias quando o esmalte está corroído. Com menos proteção, os dentes ficam mais suscetíveis à cárie e pode causar descoloração e aparência amarelada dos dentes”, alerta o médico.

O esmalte serve como defesa de primeira linha dos dentes contra bactérias e substâncias nocivas.

“A frequência e a duração da exposição são fatores-chave na erosão do esmalte. Bebericar água com limão ao longo do dia ou deixá-la permanecer na boca pode amplificar os danos”.

Uso de canudo reduz contato com esmalte do dente

Segundo o dentista, usar um canudo para beber o líquido pode reduzir o contato entre a água ácida com limão e os dentes, ajudando a prevenir a erosão do esmalte.

Enxaguar a boca com água depois para neutralizar o ácido para remover qualquer acidez residual e limitar a ingestão a uma vez ao dia, também pode ajudar a reduzir a exposição ao ácido.

“Evite escovar os dentes imediatamente após beber água com limão, espere pelo menos 30 minutos para permitir que o esmalte endureça novamente. Considere alternativas menos ácidas, como pepino ou água com infusão de hortelã, que são refrescantes e mais suaves para os dentes”, diz o especialista.

E não se esqueça do poder do creme dental com flúor. A substância ajuda a fortalecer o esmalte e fornece proteção extra contra a erosão ácida.

Não há comprovação dos benefícios

O professor David Lloyd, cirurgião de fígado e consultor do hospital Leicester Royal Infirmary, na Inglaterra, não acredita que exista nenhuma prova científica ou evidência médica que sustente as afirmações feitas sobre os benefícios da água com limão.

"Para 'desintoxicar' o fígado, ou melhor, curar danos ao fígado, você tem que parar de fazer as coisas que o fazem trabalhar tanto e causar problemas em primeiro lugar, como beber álcool ou usar drogas. Isso, junto com a ingestão de cerca de dois litros de água por dia, manterá o fígado saudável. Um copo de água e limão não consegue isso. Além do mais, a função do fígado é desintoxicar, não existe isso de 'desintoxicar' o próprio fígado", aponta o especialista.

Outro ponto defendido por quem cultiva o hábito é de que ele também funciona como um auxílio digestivo por estimular os sucos gástricos e o peristaltismo (contrações musculares em forma de onda). Steven Mann, gastroenterologista consultor do Royal Free London NHS Foundation Trust, explica que isso não é verdade.

“Não há evidências de secreções gástricas extras ou aumento do peristaltismo. Os limões não têm benefícios particulares em relação a outros alimentos à base de plantas. A única coisa boa da mistura entre a água e o limão é repor os líquidos, necessários para manter o corpo hidratado — mas isso se deve à água, não ao limão. Além disso, as pessoas suscetíveis ao refluxo — onde o ácido e outros conteúdos do estômago são trazidos de volta para a garganta — descobrirão que a água com limão agrava o problema porque é ácida", esclarece o especialista.

Veja também

cúpula do G7 "Já passou da hora dos super-ricos pagarem sua justa contribuição em impostos", diz Lula ao G7