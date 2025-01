A- A+

Saúde Descubra o gesto que alguém faz quando não concorda com o que você diz; uma dica: é com as mãos A expressão corporal pode dizer mais do que as palavras

As relações interpessoais às vezes podem ser difíceis de entender porque as reações de cada pessoa são diferentes em certas circunstâncias. Por isso, a psicologia tem estudado algumas expressões corporais para identificar o que podem significar.

Algumas pessoas, ao interagirem com outras, apresentam certas expressões corporais, como mover muito as mãos, a cabeça, ou desviar o olhar para diferentes direções. Assim, psicólogos identificaram um gesto ou movimento que pode indicar discordância.

Esse gesto pode passar despercebido, mas agora que você sabe, poderá prestar atenção quando alguém com quem conversa apresentar essa expressão.

Adrianne Carter, especialista em linguagem corporal que compartilha informações com seus seguidores no Instagram e TikTok, publicou um vídeo demonstrando qual é a chave para detectar se a pessoa com quem você está conversando não concorda com você.

Se você estiver em uma reunião ou falando com alguém pessoalmente, a especialista explica que deve observar a posição da mão ou do dedo indicador no rosto: “Significa que estão pensando no que você está dizendo. À medida que o dedo é colocado mais para cima no rosto, não só indica que estão pensando no que estão ouvindo, mas também que não concordam ou que não estão gostando do que ouvem”, afirma Carter.

Os gestos que uma pessoa pode fazer em certas situações podem não se aplicar a todas as pessoas, mas você pode usá-los como referência para identificar quando alguém não está segundo o que você diz.

Entre os comentários recebidos no vídeo da especialista, alguns afirmaram que realmente faziam esse gesto com o dedo indicador no rosto, mas que o faziam de forma involuntária. Contudo, outros asseguraram que, ao analisar bem a situação, o gesto estava relacionado com a discordância em relação ao que outra pessoa dizia.

Por outro lado, outros mencionaram que a linguagem corporal não é universal e que é muito difícil determinar se esse gesto está necessariamente relacionado ao desconforto com o que outra pessoa está dizendo.

