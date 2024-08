A- A+

PERNAMBUCO Dia do Soldado: CMNE homenageia militantes e engrandece Duque de Caxias, em Solenidade, no Recife Evento aconteceu no pátio do Colégio Militar do Recife

Em alusão ao Dia do Soldado, que é comemorado neste domingo (25), o Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizou uma solenidade para celebrar a data, na manhã desta sexta-feira (23). A cerimônia aconteceu no pátio do Colégio Militar do Recife, na Cidade Universitária, na Zona Oeste da capital.

A solenidade foi presidida pelo comandante militar do Nordeste, General Maurílio Miranda Netto Ribeiro e contou com a presença de autoridades da Marinha e Força Aérea, bem como autoridades e público civil.

Um desfile militar abriu as comemorações, com 500 soldados que, em reverência, se mostraram prontos ao general Maurílio, e também cantaram o Hino a Caxias, homenageando Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, que nasceu em 25 de agosto de 1803. Foi essa data que instaurou o Dia do Soldado.





Um busto dele foi colocado no pátio, em destaque, em forma de homenagem. Durante a entrada, as tropas com uniformes passados acompanharam o deslocamento até o encontro com militares trajando o atual uniforme do Exército Brasileiro.





Solenidade em comemoração ao Dia do Soldado no Colégio Militar do Recife. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Sete soldados se formaram, recebendo o diploma de conclusão de instrução militar do período básico e de comunicação. Eles também foram homenageados por terem destaque na instituição, em 2024.

Quem esteve entre os destaques foi o soldado Vagner Evaristo, de 19 anos. Há 9 meses ele serve ao Exército Brasileiro e se mostrou feliz em receber o reconhecimento.

“É muito bom receber esse diploma. Quero, primeiramente, agradecer a Deus e ao meu comandante. Foi muita luta. Ralei muito. Mas tinha que ser assim”, disse ele.





A mãe do soldado, a dona de casa Maria Luziara, de 49 anos, contou à reportagem as principais características do filho dela. Enquanto ela o via receber o diploma, ficou emocionada. Era aparente, nos olhos dela, o orgulho que tem do rapaz.

“É uma honra muito grande para mim estar aqui hoje presenciando isso. Vagner é lutador, um menino de muita responsabilidade. Nunca me deu trabalho e eu espero que nunca dê”, pontuou ela. A família mora no bairro de Aguazinha, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O 2º vice-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Eduardo Sertório, esteve presente na solenidade. Para ele, a comemoração é importante para expressar a importância do Dia do Soldado.

“O Exército Brasileiro é uma instituição nacional. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, é pernambucano. O TJPE mantém excelentes relações com todas as instituições. A Ordem do Dia traduz de paz e de solidariedade entre todos que colocam no Exército o papel institucional em defesa da democracia. Foi mais um motivo pra que o Tribunal de Justiça de Pernambuco se fizesse presente”, declarou.

Segundo o comandante militar do Nordeste, General Maurílio Miranda Netto Ribeiro, a data homenageia o Duque de Caxias quando conduziu o EB na condução de tropas imperiais para guerras no Paraguai (1864-1870) e, posteriormente, para união e pacificação daquele país.

“Ele foi um exemplo de estadista, tendo como principal virtude a qualidade de ser um pacificador. Também comemoramos, nesta data, os soldados do Brasil, que atuam em regime de disponibilidade permanente, em dedicação exclusiva, todos os dias do ano, em qualquer ponto do território nacional, para atuarem em defesa da pátria e no atendimento das diversas demandas do Brasil”, salientou.

Agraciados

Pelo menos 50 pessoas, entre representantes de instituições, receberam medalhas e foram agraciados. Elas receberam o destaque pelos serviços prestados ao País e ao Exército. Os militares receberam as medalhas do Pacificador e do Corpo de Tropa. Quem tem mais de 30 anos de serviço também foi condecorado. Já os civis, foram agraciados com a Medalha do Exército Brasileiro.

A leitura da Ordem do Dia (leia no final da matéria), texto que fez referência ao maior soldado do Exército Brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido como o Duque de Caxias.

Ordem do Dia

“25 de agosto, dia do nascimento do Duque de Caxias, Dia do Soldado!

Não há como separar a história do Brasil, após a Independência, da história de seu mais famoso militar.

Caxias, de cadete a Marechal, dedicou sua vida ao Exército e à Nação, consolidando e inspirando todos nós pelos mais profundos exemplos de patriotismo, retidão, coragem e dedicação, atributos que se espera de um soldado.

Sua imagem, até hoje, transcende os quartéis e dignifica todo o nosso povo, já que seu nome, entre outros, está inscrito no Livro dos Heróis da Pátria.

Hoje, quando recrudescem ameaças globais, os soldados brasileiros, herdeiros do legado de seu Patrono, são impelidos, todos os dias, a cumprir sua missão constitucional cada vez melhor.

Com esse objetivo, homens e mulheres, a cada ano, encaram o desafio de ingressar na Força Terrestre, quer seja como militares de carreira, quer seja como temporários, ou, ainda, prestando o serviço militar inicial, que, em breve, contará também com a presença feminina. Esse grande contingente, que aprende verdadeiras lições de cidadania e civismo nas unidades militares, está em plenas condições de exercer as missões inerentes à defesa civil, após a saída das fileiras do Exército.

Porém, enquanto estão no serviço ativo, os soldados da Pátria, junto aos nossos irmãos, marinheiros e aviadores, trabalham com disponibilidade permanente e dedicação exclusiva para defender o Brasil, salvaguardando sua soberania e protegendo seu povo, nosso maior patrimônio.

Escolheram uma carreira de enorme sacrifício e abnegação, que os faz, em média, a cada três anos, mudar de cidade, recomeçar suas vidas em locais diferentes, sujeitar cônjuge e filhos a viver longe do afago dos familiares, trocando de amigos e de escola, com pouca possibilidade de acumular patrimônio e com o único privilégio de servir à Pátria sem restrições.

A profissão de soldado é uma profissão singular, caracterizada pela consolidação das experiências castrenses ao longo dos anos.

Nesse sentido, não há general que não tenha sido oficial de dia! Não há sargento que não tenha, várias vezes na semana ou no mês, ficado ausente de casa e se despedido de seus filhos para cumprir seu turno no serviço de escala ou dedicar-se à atividade profissional. “Soldados não escolhem missão”.

No novo ambiente, extremamente complexo, não é mais possível separar as ameaças que assolam a nossa segurança. E isso desafia todas as instituições a atuar, com prontidão e sinergia, na resolução dos conflitos em ambiente de guerra ou de não guerra. Assim, aos soldados de Caxias cabe a responsabilidade de trabalhar em qualquer cenário.

Hoje, orgulhamo-nos de comprovar nossa onipresença institucional, pois, neste exato momento, participamos de três comandos conjuntos, ativados simultaneamente, além das mais de 59 operações, nas quais, em média, 14 mil militares trabalham, diuturnamente, a fim de ajudar o Brasil na solução de seus difíceis problemas, de Norte a Sul do território nacional.

Há soldados na selva, participando da Operação Catrimani II, prevenindo e reprimindo as atividades de garimpo ilegal e protegendo os nossos irmãos Yanomamis.

Essa ação, que é sinérgica com inúmeras agências governamentais, já proporcionou a redução de 80% da atividade ilícita, um resultado tangível altamente expressivo.

No Pantanal, atualmente, homens e mulheres combatem, com perseverança e competência, os incêndios florestais. Não há distinção de uniforme para esses guerreiros.

No Sul, irmanado ao povo gaúcho e a diversas instituições na Operação Taquari II, todo o efetivo disponível contribui para a maior resposta de solidariedade que o Estado brasileiro poderia dar, empregando a totalidade dos meios necessários no resgate de mais de 71.000 pessoas e 10.500 animais.

Tem sido assim na extensa faixa de fronteira, em localidades nas quais, às vezes, vivem os soldados, suas famílias e mais ninguém.

Continuará sendo assim, onde e quando formos requisitados. Esse espírito perseverante e de doação integral à carreira é mantido incólume, mesmo sob os efeitos das restrições orçamentárias que atingem a todos.

Apesar disso, não nos descuidamos da imperiosa necessidade de mais helicópteros, de mais blindados e de mais mísseis, meios militares imprescindíveis, que foram adquiridos de forma responsável e transparente e foram agregados à dotação de material da Força, aumentando nossa capacidade de cumprimento de missão.

Os verdadeiros soldados, os que amam o que fazem, os herdeiros de Caxias, dissuadem pelo exemplo, comprometem-se com a ética e são temidos pelos adversários, nunca por seu povo ou sua Pátria, de quem são garantes e representam o último reduto de defesa.

Esses são os soldados que o País quer: cidadãos brasileiros comprometidos com as leis e defensores da nossa Constituição.

Capazes de combater dia e noite, sob sol e chuva, sob frio intenso ou calor, em todas as regiões de nosso País, e aptos a combinar rusticidade e resistência com tecnologia e inovação.

Que, neste Dia do Soldado, o espírito do Pacificador, suas virtudes cívicas, seu respeito à lei e sua coragem moral inspirem todos os brasileiros para que se unam, a fim de fazer do Brasil o País que merecemos.

Viva o Duque de Caxias! Parabéns, SOLDADOS DO BRASIL!”

