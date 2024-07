A- A+

ANIVERSÁRIO Solenidade celebra 78 anos do Comando Militar do Nordeste, no Recife Evento aconteceu no Quartel-General Forte dos Guararapes

A celebração alusiva aos 78 anos de existência do Comando Militar do Nordeste (CMNE) lotou o Salão de Honra da sede da força terrestre, que fica no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. A cerimônia se iniciou por volta das 10h.

Dezenas de convidados e autoridades de órgãos públicos e privados prestigiaram o evento, que agraciou alguns representantes de instituições locais importantes com o diploma de ‘Amigo do Comando Militar do Nordeste’, em gratidão pelas parcerias estabelecidas em prol do fortalecimento da capacidade do CMNE no atendimento das mais diversas demandas da Nação.

Música

A Orquestra Criança Cidadã encantou o público com apresentações musicais, reunindo obras nacionais, internacionais e populares.





Celebração dos 78 anos do Comando Militar do Nordeste // Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

O comandante militar do Nordeste, General Maurilio Miranda Netto Ribeiro, conversou com a Folha de Pernambuco. Segundo ele, a missão do CMNE está estritamente ligada aos valores do Exército Brasileiro.

“O CMNE se prepara, dia após dia, para contribuir com a missão do Exército Brasileiro, segundo o que é previsto na Constituição, mas podendo atuar em atribuições subsidiárias ou em cooperação com o desenvolvimento nacional”, contou.





Ainda de acordo com Netto Ribeiro, uma operação do CMNE que pode ser destacada nessa trajetória é a "Carro-Pipa", que, há 26 anos, beneficia cerca de 1,5 milhão de pessoas, na distribuição de água.



História do CMNE

Os antecedentes do Comando Militar do Nordeste remontam às épicas batalhas nos Montes Guararapes, no século XVII, quando índios, negros, brancos e pardos se uniram em armas, com o propósito de defender a terra que já a tinham como pátria.

Mais recentemente, por ocasião da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), tropas do Exército sediadas na Região Nordeste tiveram participação expressiva na defesa do litoral brasileiro, especialmente o “saliente nordestino”, cuja distância é a menor entre a América do Sul e a África; e, também, no envio de 2.794 jovens para comporem a Força Expedicionária Brasileira, que combateu nos campos de batalha na Europa, marcando o compromisso permanente do Brasil e das forças armadas na defesa da democracia, liberdade e paz no mundo.

Ainda no contexto da 2ª Guerra Mundial, destaca-se a criação do atual Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC), em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife, em 1943, com o propósito de apoiar o adestramento das tropas que integrariam a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e que abrigará a nova Escola de Sargentos do Exército.

Criação e evolução histórica

Com o término da 2ª Guerra Mundial, o Exército Brasileiro foi reorganizado e, por consequência, foi criada, em 24 de julho de 1946, a Zona Militar do Norte, que abrangia todo o Nordeste brasileiro e a região Amazônica. Ocupou a primeira sede na Rua do Príncipe, onde hoje funciona o Hospital Militar de Área do Recife. Em 1956, passou a chamar-se IV Exército. Em 1979, ocupou as atuais instalações no Curado.

Em 15 de outubro de 1985, teve a denominação alterada para Comando Militar do Nordeste.

A instituição integra a Força Terrestre do Brasil e tem por missão “manter-se em permanente estado de prontidão para: defender a Pátria; garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem; cooperar com o desenvolvimento nacional; apoiar as ações de defesa civil; cumprir atribuições subsidiárias; e participar de operações e exercícios internacionais”.

É constituído por cinco Grandes Comandos: a 7ª Divisão de Exército e a 7ª Região Militar, ambos no Recife; a 6ª Região Militar em Salvador, na Bahia; a 10ª Região Militar em Fortaleza, no Ceará; e o 1º Grupamento de Engenharia em João Pessoa, na Paraíba.

Possui, ainda, duas brigadas, sendo a Décima sediada no Recife e a Sétima em Natal, no Rio Grande do Norte.

O CMNE é responsável pela condução do preparo e emprego de 63 organizações militares distribuídas em oito Estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

Conta com um efetivo aproximado de 25 mil homens e mulheres, que, em regime de disponibilidade permanente, encontram-se sempre prontos para atuarem em qualquer situação, local ou momento na Defesa da Pátria e no atendimento das diversas demandas da Nação Brasileira.

