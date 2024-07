A- A+

Aniversário Comando Militar do Nordeste celebra implantação da Escola de Sargentos Em visita à Folha de Pernambuco, o general Ribeiro ressaltou o impacto do projeto

O comandante militar do Nordeste, general Maurílio Miranda Netto Ribeiro, em visita ontem (23) à Folha de Pernambuco, exaltou o projeto de implantação da primeira Escola de Sargentos do Exército (ESE) no Nordeste – que será sediada em Pernambuco - e cujas obras devem começar em 2027, no município de Paudalho, Zona da Mata Norte do Estado.

Hoje, o Comando Militar do Nordeste (CMNE) comemora 78 anos de existência.

O general foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, juntamente com o diretor do Grupo, Domingos Azevedo; o diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi; o diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; a diretora Administrativa, Mariana Costa; a editora-chefe, Leusa Santos; a gerente de programação e jornalismo da Rádio Folha FM 96.7, Marise Rodrigues; a editora-adjunta de Política e Economia do jornal, Pupi Rosenthal; e o assessor especial da Presidência do Grupo, Joni Ramos.

Além deles, a colunista social da Folha de Pernambuco, Roberta Jungmann; o jornalista Magno Martins e o apresentador Tarcísio Regueira (Bocão).

Participaram da comitiva do Comando Militar do Nordeste o general de Brigada e gerente de Escritório da ESE, Antônio Carlos de Souza; o coronel Edson Gomes dos Santos, da Assessoria de Relações Institucionais; o coronel Edson Aita, assistente do CMNE; o coronel Rodrigo Fernandes da Rocha, chefe da seção de Comunicação Social; e o soldado Pedro Henrique Gomes da Silva.

Durante a visita, eles conheceram as instalações da Folha de Pernambuco, incluindo a redação e o parque gráfico. O comandante ainda participou de uma entrevista na Rádio Folha FM 96.7.

Projeto

A Escola de Sargentos é considerada como o maior projeto do Exército, depois da construção da Academia Militar das Agulhas Negras, localizada no Rio de Janeiro. Com previsão de entrega em 10 anos, a instituição será implantada no município de Paudalho, Zona da Mata Norte do Estado.

Segundo o general Ribeiro, a proposta da instituição é centralizar toda a formação de sargentos, reunindo em um só lugar 16 estruturas de ensino que, espalhadas por diversas regiões brasileiras, fazem hoje esse papel.

“Esses sargentos são formados em diversas vertentes que vão desde o combate a áreas técnicas como logística, topografia, saúde, engenharia, aviação e até música. A formação do sargento foi levada ao nível superior do grau tecnólogo”, disse o comandante - ressaltando o papel do ministro da Defesa, José Mucio, na escolha de Pernambuco para sediar a ESE.

Para o comandante, a Escola ainda se tornou um exemplo de como a instituição vem interagindo de forma positiva com a sociedade.

“Apresentamos uma proposta que tinha um escopo, mas ela foi mudando ao longo do tempo”, comentou, lembrando que o tamanho passou de 180 para 90 hectares por questões ambientais.

Impacto

A ESE prevê investimento de R$ 1,8 bilhão e deve gerar cerca de 10 mil empregos diretos e outros 17 mil indiretos. Os cursos de formação vão durar dois anos e cerca de 1.100 novos sargentos serão formados anualmente.

Um ponto considerado de relevância é o potencial de desenvolvimento econômico-social que o funcionamento da Escola trará para os municípios do entorno.

Histórico

O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, considerou a visita do representante local do Exército como um momento histórico, tanto para o Comando quanto para o jornal.

“O General deixou aqui a melhor impressão: a de um general comandante que quer conversar e interagir com a comunidade, que é consciente da importância que o Exército tem no Nordeste brasileiro”, ressaltou ele.

“A instalação da Escola de Sargentos é muito relevante, por tudo que ela vai irradiar, reproduzindo emprego, com presença permanente em grande contingente da força. Nós estamos muito felizes com essa visita”, complementou o presidente.



