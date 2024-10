A- A+

PROGRAMÇÃO Dia dos professores: veja como será expediente das escolas no Grande Recife Saiba quais unidades escolares vão imprensar o feriado

O Dia dos Professores, comemorado na terça-feira, 15 de outubro, vai modificar o funcionamento de diversas escolas no Grande Recife e em Pernambuco.

De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE), nas escolas particulares, o feriado será na terça-feira, enquanto a segunda-feira (14) foi negociada como dia livre, em um acordo que transferiu as atividades para o dia 29 de janeiro, devido ao início antecipado das aulas neste ano.

Apesar disso, as instituições podem manter o expediente administrativo na segunda-feira, mas não haverá aulas.

Nas escolas da rede estadual, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (Seduc) informou que a paralisação das aulas ocorrerá apenas no feriado de terça-feira, com expediente normal na segunda-feira, 14. A medida mantém o cronograma letivo, sem alterações no início da semana.

O feriado do Dia dos Professores é tradicionalmente marcado por interrupções nas atividades escolares, em reconhecimento ao trabalho dos educadores em todo o país.

