Dia Internacional da Menina: Cabo promove pintura de mandala e caminhada de conscientização

A- A+

Em celebração ao Dia Internacional da Menina, crianças e jovens do Projeto Meninas em Movimento pela Educação irão pintar uma mandala na próxima sexta (11), às 9h, em frente ao Palácio da Cultura, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. A ação reivindica educação, saúde, lazer, cultura, esportes, segurança e outros direitos.

O trabalho da pintura será comandado pela artista plástica Lana Medusa e a arte será exposta em locais públicos da cidade durante o mês de outubro. O projeto, realizado pela ONG feminista Centro das Mulheres do Cabo (CMC), beneficia 120 meninas estudantes de escolas municipais e estaduais.

No ano passado, o projeto recebeu a visita de Malala Yousafzai, que veio conhecer de perto as ações.

Quem ressalta a importância da atividade é a ativista pela Educação do Fundo Malala, Cássia Jane.

“Desde 2021, com apoio do Fundo Malala, temos promovido ações de incidência política, através do Ocupa Menina, uma estratégia para que as meninas estejam ocupando os espaços políticos e representativos da cidade em busca de direitos”, afirmou a ativista, que também é coordenadora de projetos do CMC.

Caminhada

Dando continuidade na celebração, no dia 16 de outubro, às 14h, será realizada a 2ª Edição da Caminhada em alusão ao Dia Internacional da Menina. A caminhada percorrerá as principais ruas do Cabo, com as participantes do Projeto Meninas em Movimento pela Educação com estudantes das escolas públicas Ana Maria, Ariosto Nunes Martins, Emídio Cavalvante, Reginaldo Loreto, Cláudio Gueiros Leite, Marivaldo Burégio de Lima e Escola Técnica Luiz Alves Lacerda.





Veja também

uruguai Pupilo de Mujica lidera intenções de voto para eleições no Uruguai