Dia Internacional da Pessoa Idosa: CIC oferece serviços para população nesta terça-feira (1º)

O Centro Integrado de Cidadania (CIC) realizará, nesta terça-feira (1º), uma programação para comemorar o Dia Internacional da Pessoa Idosa.

O evento, que é aberto ao público, acontece das 9h30 às 11h30, na sede do CIC, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

A iniciativa tem o objetivo de oferecer serviços de cidadania a esse público que cresce cada vez mais, para lhes garantir o direito a envelhecer com dignidade, respeito e ampla integração com a sociedade.

No evento, acontecerá uma roda de conversa, conduzida pela equipe do Juizado do Idoso, sobre os direitos da pessoa idosa e o enfrentamento do etarismo.

Em seguida, a procuradora de Justiça aposentada Judith Borba guiará a programação com uma contação de história. Também haverá uma apresentação cultural de pessoas idosas do grupo de convivência de Areias.

Na ação, a Delegacia do Idoso disponibilizará serviço de identidade digital para os idosos que tiverem interesse. Para isso, os interessados precisam estar com Certidão de Nascimento ou Casamento e um documento oficial com foto. Além disso, serão oferecidos serviços itinerantes da Defensoria Pública, como 2ª via de Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito.

Estarão presentes no evento, o juiz titular do Juizado Especial Criminal (Jecrim) do Idoso, Waldemiro Lima Neto; a promotora titular do Juizado Especial Criminal, Irene Cardoso; a defensora pública Helane Malheiros; e o delegado do Idoso Ícaro Barros Schneider.



O CIC é integrado pelo Juizado Especial Criminal do Idoso, unidade do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE); 48ª Promotoria Criminal, Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE), e Delegacia da Pessoa Idosa, Secretaria de Defesa Social-PE

Serviço

Evento: Comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa

Local: sede do Centro Integrado de Cidadania (CIC)

Endereço: Rua da Glória, 301, Boa Vista, Recife-PE

Dia: 1º de outubro de 2024

Horário: 9h30 às 11h30

