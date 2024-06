A- A+

Junho Vermelho Dia Mundial do Doador de Sangue: Hemope celebra a data com homenagens e forró No Dia Mundial do Doador de Sangue, o hemocentro homenageou doadores assíduos e contou com apresentação de forró de parceiros da fundação

No Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado nesta sexta-feira (14), a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) celebrou a data com uma ação especial, que contou com homenagens aos doadores assíduos e apresentações juninas.



A comemoração aconteceu no Hemocentro, localizado na Rua Joaquim Nabuco, 171, Graças.

A celebração contou com apresentações dos parceiros do Hemope, os cantores Cesar Amaral, Cilene Menezes, Amauri Nascimento, além da alegria da Bandeira dos Santos Juninos do Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.

Dia Mundial do Doador de Sangue

Para receber as homenagens, o Hemope selecionou seis pessoas; que contabilizam um alto número de doações registradas, para representar a todos que se dedicam, por meio da instituição, a salvar vidas.

Entre os homenageados, destaca-se José Nelson Tavares de Souza, com 118 doações, pelo Hemope. Para ele, doador universal, doar sangue era um propósito de vida.

“O instinto de doar vem da pessoa, então eu entendi que o sangue é uma preciosidade, não se fabrica, não se multiplica, apenas se fraciona, omo a plaqueta é uma fração do sangue total, que salva muitas vidas. Então eu já doava, em outros bancos, e quando eu soube que o Hemope ia implantar o sistema de doação de plaquetas, eu fui um dos primeiros. Em abril de 2000, o ano que foi implantado. Eu já comecei a fazer essas doações”, relatou Seu Nelson, como é conhecido no Hemocentro.

O homenageado, José Nelson Tavares de Souza.

Questionado sobre as vidas que ajudou a salvar, José Nelson respondeu:

“Eu salvei a minha vida, e já basta. As pessoas que eu ajudei a continuar vivendo foi porque Deus me proporcionou essa dádiva”, disse o doador.

Doações

Dimas Alberto de Assis, também doador universal e homenageado durante a celebração do Dia Mundial do Doador de Sangue, é um fenotipado. O sangue dele é um dos mais importantes para o hemocentro.

Dimas Alberto de Assis, doador.

“O sangue fenotipado tem algumas substâncias que servem para determinadas pessoas que estão mais debilitadas, ou tem alguma doença específica. Então, sempre que eles identificam um paciente com essas especificações, eles entram em contato comigo para vir até aqui realizar a doação. E eu sempre venho, com muita gratidão”, contou Dimas.



Para a presidente do Hemope, Raquel Santana, são de inspirações como José Nelson e Dimas Alberto que a população precisa para começar a frequentar os bancos de sangue, e se tornarem doadores ativos.

A presidente do Hemope, Raquel Santana.

“Uma doação pode salvar até quatro vidas. É um grande ato de solidariedade e amor, que vai estar salvando vidas. A gente viu hoje, aqui nesse evento, pessoas que passaram por aqui mais de cem vezes. A gente precisa de um percentual de 3% para ficar tranquilo em relação a atender todo mundo. Infelizmente, e nós ainda está nessa caminhada, não chegamos nesse número, temos pouco mais de um por cento. A gente precisa, de fato, fazer o engajamento na população para que a gente tenha mais doadores”, explicou a presidente.

Campanha segue após o Dia Mundial do Doador de Sangue

O evento em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue faz parte da Campanha de São João do Hemocentro, cujo objetivo é conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e ajudar a repor os estoques durante o ciclo junino.

Para se candidatar como doador, é necessário:



Estar em boas condições de saúde;



Ter entre 16 e 69 anos (neste último caso, desde que tenha começado a doar antes dos 60 anos no Hemope. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais);



Pesar mais de 50kg; estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);



Estar alimentado e portando documento original, com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Cartão de Identidade de Profissional Liberal e Carteira de Trabalho e Previdência Social).

