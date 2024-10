A- A+

Recife Dia Mundial do Pão é celebrado no Parque da Jaqueira com ações de informação e saúde Evento é da Entidade de Panificação de Pernambuco (Epão) e contou com uma série de atividades

O Parque da Jaqueira, no bairro homônimo localizado na Zona Norte do Recife, recebe uma celebração ao Dia Mundial do Pão, nesta quarta-feira (16). O evento é da Entidade de Panificação de Pernambuco (Epão), e conta com uma série de atividades que incluem informação e saúde.

No local, também é possível conferir a história do alimento e sua importância para a humanidade. Houve destaque também para a apresentação dos valores nutricionais do pão, feita por integrantes da entidade.



O Sesi-PE também oferece um estande com serviços de aferição de pressão e glicose para a população. Os serviços são oferecidos até as 10h30.

"Dentro da semana alimentação, temos o Dia Mundial do Pão, por ele representar tanto para todos nós. O pão está presente na mesa de todo brasileiro, é histórico e fez parte de todo desenvolvimento da humanidade", afimrou o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, Paulo Pereira.

Ele defendeu a presença do alimento na mesa. "A gente está discutindo a saudabilidade de diversos tipos diferentes do pão, que cabem em qualquer dieta. Temos pão com fibras, com menos teor de açúcar, menos sódio, todo tipo de pão", explicou.

No local, além dos serviços de saúde, também é possível conferir uma mesa montada com os mais diversos tipos de pão, que ficaram disponíveis para o público.

"Eu tô achando tudo maravilhoso, limpinho e organizado. Há muitas opções de pão para a gente escolher e estou amando. Fiz os exames, o que também é bom para a terceira idade. Já consumia muito pão, amo muito, mas não sabia os benefícios que ele tem. Vou consumir mais a partir de agora", disse a dona de casa Valdenice da Silva, dona de casa de 63 anos. Ela estava caminhando no parque quando viu a ação e resolver dar uma paradinha.

Momento para quebrar mitos

Um dos objetivos da iniciativa é desmistificar o papel do pão dentro da dieta do brasileiro. A fabricação do alimento no Brasil tem farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ácido ascórbico, respectivamente, as vitaminas B9 e C, importantes para a imunidade.

De acordo com a nutricionista do Sesi-PE Lídia Bandeira, um dos principais mitos repassados socialmente é de que o pão engorda. Hoje em dia, no entanto, já é possível desmistificar o assunto.

"Tudo depende do contexto em que ele está inserido, e o pão pode, sim, estar incluso em dietas de emagrecimento, desde que dentro de uma recomendação individualizada. Comer pão não vai fazer a pessoa engordar. A gente precisa fazer ajustes na alimentação em geral", explicou a profissional.

A nutricionista também destacou o papel proteico do pão, que também é rico em fibras e vitaminas. "Poucas pessoas sabem, mas o pão tem cerca de 4 gramas de proteína. Ele faz, sim, um papel essencial para a nossa saúde. Um pão integral também retém fibras, dá saciedade e ajudam a controlar os índices de colesterol e glicose. O pão é, sim, um alimento saudável", disse.

História e importância do Dia Mundial do Pão

O Dia Mundial do Pão foi instituído em 2000 pela União de Padeiros e Confeiteiros de Nova Iorque. A evidência mais antiga sobre o alimento data de 14.500 anos, na Jordânia, sudoeste da Ásia.

O pão mais próximo do que é consumido hoje é de 4.000 anos, no Egito. Ele chegou ao Brasil em 1500, com os portugueses, e já há a primeira referência na Carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele foi oferecido aos índios que aqui habitavam.

Em Pernambuco, atualmente, existem cerca de 4 mil padarias, responsáveis por gerar 40 mil empregos diretos e 100 mil indiretos.

Veja também

RIO DE JANEIRO Órgãos infectados: investigada por laudo negativo para HIV, técnica não poderia assinar documento