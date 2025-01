A- A+

SAÚDE Doce de leite x paçoquinha: qual é melhor para consumir antes do treino? Em valores calóricos, tanto a paçoquinha quanto o doce de leite são parecidos: em torno de 70 calorias

Doce de leite ou paçoquinha? Qual dos dois doces da moda é melhor para consumir antes do treino e qual mais sabota a dieta? Em valores calóricos, tanto a paçoquinha quanto o doce de leite são parecidos: em torno de 70 calorias.



Mas quando o assunto é manter a dieta e maneirar no doce, elas podem ser bem diferentes. Recentemente, o doce de leite foi elevado por esportistas e adoradores de academia como um ótimo pré-treino.





Especialistas confirmam que o alimento é importante principalmente para quem busca hipertrofia, ou seja, quem busca o aumento da massa muscula. O doce é rico em carboidrato e tem rápida absorção o que favorece a performance física. Segundo a nutricionista e colunista do Globo, Priscilla Primi, o mesmo ocorre com a paçoquinha.

— A paçoquinha é muito usada como pré-treino, garante uma energia rápida e tem gorduras boas em sua composição, porém ela é um produto calórico e no final do dia pode impactar um pouco no consumo diário de calorias — explica.

De acordo com especialistas, o ideal é ingerir uma colher (sopa) rasa que equivale a 20g de doce de leite e apenas uma paçoquinha.

Veja também

FRANÇA Preso toma reféns em penitenciária do sul da França