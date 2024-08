Dois terremotos abalam a costa do Japão

A- A+

Dois terremotos potentes, de 6,9 e 7,1 graus de magnitude, atingiram nesta quinta-feira (8) as costas da ilha de Kyushu, sul do Japão, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Ondas de até um metro estão previstas em algumas áreas costeiras das ilhas de Kyushu e Shikoku, informou o canal público NHK.

O primeiro terremoto aconteceu a uma profundidade de 33 quilômetros e o segundo a uma profundidade de 25 quilômetros, segundo USGS.

O governo japonês informou em um comunicado que criou um grupo de trabalho para coordenar a resposta aos terremotos.

O Japão fica sobre quatro grandes placas tectônicas, no "Círculo de Fogo" do Pacífico, e é um dos países com maior atividade sísmica do mundo.

O arquipélago, que tem 125 milhões de habitantes, registra quase 1.500 terremotos por ano, o que corresponde a 18% dos tremores registrados no mundo.

A maioria dos terremotos é leve, mas os danos variam de acordo com o epicentro e a profundidade. As normas severas de construção anti-sísmica permitem que mesmo tremores fortes provoquem poucos danos.

Em 1º de janeiro, mais de 200 pessoas morreram em um terremoto devastador que atingiu a península de Noto.

