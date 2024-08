A- A+

Dom Helder Camara Fiéis rezam pela beatificação de dom Helder Câmara em missa pelos 25 anos de morte do religioso A solenidade foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e contou com a presença de membros do Instituto Dom Helder Camara, autoridades, admiradores e movimentos e pastorais da Arquidiocese

Na manhã deste domingo (25), fiéis, autoridades, admiradores, movimentos e pastorais da Arquidiocese de Olinda e Recife rezaram pela beatificação de dom Helder Camara durante missa realizada na Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo, conhecida como a Catedral da Sé, em Olinda, Região Metropolitana do Recife.

A solenidade lembrou os 25 anos de falecimento de dom Helder Camara, em 27 de agosto de 1999, e foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, que agradeceu a participação dos fiéis e visitantes na celebração.

"De fato, temos muito a agradecer. Vieram muitos fiéis, religiosos, leigos, de pessoas que inclusive conviveram e trabalharam com dom Helder, que hoje vieram para rezar por ele e com ele pedindo a paz para a humanidade. Nós agradecemos imensamente por essa celebração tão bela, que foi um momento bonito de congregação de tantos fiéis que guardam esse legado defendido por dom Helder Camara", afirmou o arcebispo.

Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Solenidade

A missa reuniu membros do Instituto Dom Helder Camara (IDHeC), autoridades, movimentos e pastorais da Arquidiocese e admiradores do arcebispo que esteve à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife de 1964 a 1985, e que faleceu em 1999, aos 90 anos, no Recife.

Para a nutricionista e devota Elza Lina da Silva Cunha, a celebração em memória de dom Helder, a quem admira pelo trabalho humanitário, foi um momento de grande emoção.

"Me emocionei muito ao ver os jovens do instituto rezando. Estamos vivendo um momento em que o mundo precisa muito disso, de nos aproximar de Deus, principalmente os mais dispersos. E dom Helder traz esse legado de fortaleza, do cuidado uns com os outros e essa é a minha fé, e ela é única. É ela o que me move e concede tudo aquilo que eu preciso nessa vida", contou a fiel.

Walli Fontenele/Folha de Pernambuco | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Dom Helder Camara

O trabalho humanitário de dom Helder destacou-se pela defesa dos mais pobres e por sua luta pelos direitos humanos. O túmulo do religioso fica na Catedral da Sé, onde a missa foi celebrada, e é muito visitado por turistas e fiéis católicos.

A missa pelos 25 anos da partida de dom Helder teve como objetivo reforçar a memória do ex-arcebispo, que foi, segundo dom Paulo Jackson, "um dos grandes exponentes pela graça de Deus" no Brasil.

Para o arcebispo de Olinda e Recife, o legado de dom Helder foi muito importante no período entre a década de 1960 e 1970 porque "ele se tornou o grande porta-voz dos direitos humanos, da justiça e da fraternidade quando nós vivíamos no País aquele momento tão doloroso da ditadura militar'.

"Aquilo que ele não podia dizer dentro do País ele dizia na França, na ONU, em Nova York, onde ele estivesse. Então a voz de dom Helder ganhou um uma potência enorme, sendo a grande voz da defesa da vida e dos direitos humanos no nosso país. Não é à toa que ele foi indicado quatro vezes para o Prêmio Nobel da Paz", concluiu o arcebispo.

Ao final da celebração, o atual arcebispo da arquidiocese de Olinda e Recife realizou com os fiéis um momento de oração aos pés do túmulo de dom Helder Camara e abençoou o local de descanso do religioso.



Beatificação

Em maio de 2015, coordenado pelo religioso capuchino frei Jociel Gomes, foi aberto um processo de Beatificação e Canonização, que teve a fase diocesana concluída e está no Vaticano, seguindo os trâmites legais para novos encaminhamentos.

De acordo com Vanda Araújo, presidente do conselho curador do instituto dom Helder Camara, o processo está na fase Romana, que se chama "elaboração de posicio" e constitui na realização de um relatório contendo os testemunhos de fiéis, os escritos de dom Helder e pareceres das comissões, que deve ser apresentado ao Vaticano.

"Se o relatório for aprovado, ele passa a ser venerável que está um degrau antes da beatificação. O tempo que isso vai levar depende, porque dom Helder escreveu muito e a igreja tem a responsabilidade de verificar tudo para quando forem autorizar não haver nenhum impedimento na beatificação dele", disse a representante do instituto.

Vanda Araújo, presidente do conselho curador do instituto dom Helder Camara. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

