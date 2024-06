Arquidiocese de Olinda e Recife celebra 150 anos de união ao Sagrado Coração de Jesus

A- A+

Neste domingo (9), fiéis se reuniram na Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo, no Alto da Sé, em Olinda, para acompanhar a missa de celebração dos 150 anos da consagração da Arquidiocese ao Sagrado Coração de Jesus.

Segundo dom Paulo Jackson, Arcebispo de Olinda e Recife, o momento é importante para renovar e atualizar a consagração da Arquidiocese.

“Com isso, é um modo de dizer que queremos imitar o senhor, vivendo as suas virtudes”, destaca.

Contexto Histórico

Para a Arquidiocese de Olinda e Recife, a ocasião é especial pois, 150 anos atrás, o dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira (1871 -1878) realizou a consagração da Diocese para Arquidiocese de Olinda e Recife.

“Hoje, queremos viver a compaixão, a misericórdia, a bondade e o amor”, explica dom Paulo.

