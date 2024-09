Dona de 12 mansões, Deolane Bezerra investiu R$ 65 milhões em imóveis de luxo; veja fotos

A- A+

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra — que cumpre prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica e é investigada por supostamente integrar uma quadrilha que movimentou cerca de R$ 3 bilhões num esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco — investiu nada menos do que R$ 65 milhões em imóveis de luxo nos últimos três anos.



Nas redes sociais, ela mesma fazia questão de ostentar fotos, em detalhes, de cada um dos endereços, numerando-os por meio das legendas.

A última aquisição, antes de ser presa — ela passou os últimos cinco dias na Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da cidade —, foi uma mansão temática em Orlando, nos EUA. A informação foi divulgada por ela, há cerca de dois meses, por meio de uma publicação no Instagram. "Não é ostentação, é superação", escreveu, ao expor uma série de fotos da "casa 12", como ela chamou o imóvel.





Também recentemente, Deolane exibiu a casa que começou a construir há dois anos, num condomínio de luxo em São Paulo. O imóvel tem 1.700 metros quadrados e conta com seis suítes, sala de cinema, piscina, camarim, estúdio de gravação e até palco para shows. O imóvel, tratado por ela como sua "casa oficial", fica ao lado de uma reserva ecológica. Ou seja, nada pode ser construído ao lado dela. A propriedade abriga ainda salão de festas e garagem para dez carros.

Além disso, o condomínio — com mensalidades no valor de R$ 12 mil — conta com uma grande infraestrutura, como academia, pista de caminhada, quadra esportiva e área de recreação infantil. O valor de uma residência na região fica entre R$ 15 e R$ 60 milhões.





Deolane Bezerra: antes e depois da advogada e influenciadora digital mostram como transformações no rosto por meio de cirurgias plásticas — Foto: Reprodução/Instagram e Divulgação

Essa casa, aliás, já foi alvo de uma busca e apreensão, em julho de 2022. À época, policiais cumpriram uma ordem judicial a fim de coletar provas para o inquérito que investigava influenciadores digitais que fizeram publicidades para a empresa Betzord, que atua no segmento de jogos e apostas esportivas on-line. No imóvel de Deolane, um carro avaliado em R$ 1 milhão e joias foram levados da mansão.

Na última semana, a operação que prendeu a empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, entre outros 18 alvos, teve o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a Operação "Integration" depois de uma investigação para identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Veja também

INCÊNDIOS Brasil concentra 76% dos incêndios na América do Sul