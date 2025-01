Dor durante o sexo, sangramento de escape: veja sintomas que podem indicar câncer de colo de útero

A- A+

De acordo com a organização beneficente de cânceres ginecológicos The Eve Appeal, o câncer de colo do útero afeta 3.250 pessoas anualmente em todo o mundo.

No entanto, os sintomas nem sempre são evidentes, e muitas pessoas ignoram os sinais presentes.

Embora pessoas com útero precisem conhecer os sinais dessa doença, é importante que familiares, amigos e parceiros se informem sobre o assunto para garantir que seus entes queridos recebam atendimento médico oportuno ao apresentar sintomas.





A especialista em saúde psicosexual Lorraine Grover compartilhou cinco sintomas-chave que ajudam a identificar os primeiros sinais de alerta do câncer de colo do útero, sendo que esses indicadores podem ser mais claros durante relações íntimas.

Dor durante as relações sexuais

Muitas mulheres sentem desconforto durante a intimidade, mas frequentemente ignoram a dor, considerando-a um evento passageiro.

Entretanto, se o desconforto persistir e apresentar uma sensação aguda, de queimação, ou um incômodo profundo na região da pelve durante ou após relações sexuais, é recomendável procurar um profissional para descartar a doença.

“O câncer de colo do útero pode causar inflamação ou até pressionar os tecidos e nervos ao redor, provocando dor. Isso também pode ocorrer em outros momentos, fora da atividade sexual: manifesta-se como uma dor surda, uma sensação de nó ou cãibras que podem ir e voltar”, explicou a especialista.

Inchaço abdominal

O inchaço pode ser um sinal de alerta para o câncer de colo do útero, já que a doença pode causar acúmulo de urina e retenção de líquidos, resultando em inchaço nas mãos, pés e tornozelos.

“Se notar inchaço ou distensão persistente, registre os sintomas e pergunte com cuidado à sua parceira se ela percebeu algo incomum”, orientou Lorraine.

Sangramento

O sangramento vaginal fora dos dias da menstruação pode ser um sintoma comum de câncer de colo do útero, já que a doença pode provocar alterações nos vasos sanguíneos e nas células dessa área.

Por conta disso, a sensibilidade e a fragilidade do órgão aumentam, podendo causar sangramentos durante ou após a relação sexual.

“Se perceber isso, anote quando ocorre e converse com delicadeza com sua parceira para incentivá-la a realizar um exame”, explicou Grover.

Perda de peso

A perda de peso involuntária pode ser um sintoma de câncer de colo do útero, já que a doença acelera a queima de gordura em um ritmo maior, levando à perda de peso, independentemente da quantidade de comida ingerida.

Corrimento vaginal

O corrimento vaginal não é uma anomalia, qualquer pessoa, independentemente da idade, pode experimentar esse tipo de secreção.

Embora seja visto como algo desagradável, o corrimento mantém a vagina limpa, úmida e protegida contra infecções.

No entanto, se o corrimento for mais abundante que o normal, tiver um odor forte e apresentar sangramento, pode ser o momento de prestar atenção e considerar essas mudanças como um sinal de alerta.

“Os tumores no colo do útero podem causar irritação e produção excessiva de líquido, às vezes misturado com sangue ou tecido infectado”, acrescentou Lorraine.

De acordo com a organização beneficente de cânceres ginecológicos The Eve Appeal, o câncer de colo do útero é, na maioria dos casos, causado pela infecção pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV).

